Місяць дуже серйозно впливає не тільки на здоров’я людини, а й на наше життя загалом. Саме тому потрібно знати фази Місяця. Так можна уникнути проблем із самопочуттям, а ще ретельно спланувати найважливіші події. Читайте в нашому матеріалі інформацію про те, коли у вересні 2021 року молодик і місяць у повні.

Дати молодика і повні у вересні 2021:

Дата молодика у вересні 2021 — 7 вересня о 5:37.

Дата повні у вересні 2021 — 21 вересня о 19:05.

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Фази місяця по числах у вересні 2021:

1‒6 вересня — спадний Місяць.

7 вересня о 5:37 — молодик.

8‒20 вересня — зростаючий Місяць.

21 вересня о 19:05 — повня.

22‒30 вересня — спадний Місяць.

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