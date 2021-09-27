Місячний календар на вересень 2021 року: коли повня
27.09.2021
Місяць дуже серйозно впливає не тільки на здоров’я людини, а й на наше життя загалом. Саме тому потрібно знати фази Місяця. Так можна уникнути проблем із самопочуттям, а ще ретельно спланувати найважливіші події. Читайте в нашому матеріалі інформацію про те, коли у вересні 2021 року молодик і місяць у повні.
Дати молодика і повні у вересні 2021:
Дата молодика у вересні 2021 — 7 вересня о 5:37.
Дата повні у вересні 2021 — 21 вересня о 19:05.
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Фази місяця по числах у вересні 2021:
- 1‒6 вересня — спадний Місяць.
- 7 вересня о 5:37 — молодик.
- 8‒20 вересня — зростаючий Місяць.
- 21 вересня о 19:05 — повня.
- 22‒30 вересня — спадний Місяць.
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