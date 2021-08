За допомогою місячного календаря можна дізнатися фази Місяця, а також визначити вплив небесного світила на стан організму. Володіючи всією цією інформацією, ви з легкістю зможете спланувати свій день і вибрати найкращий час для будь-яких починань, а також уникнути несприятливого результату. Читайте в нашому матеріалі місячний календар вдалих днів на серпень 2021 року, і нехай кожен ранок у вас починається з усмішки!

У серпні 2021 року буде досить багато вдалих днів, тож можна сміливо планувати і намагатися змінити своє життя на краще. Не сумнівайтеся, все у вас вийде. Особливо, якщо ви знаєте, що сприятливими в серпні будуть 1, 3—4, 6—7, 9—10, 13—15, 18—19, 21, 24—25, 28—31 числа. У цей час сміливо призначайте важливі зустрічі, ухвалюйте доленосні рішення, а також вступайте у шлюб і наважуйтесь на переїзд в інше місто або навіть країну.

А ось 2, 5, 8, 11, 16 і 22 серпня не рекомендується здійснювати жодних важливих справ, бо вони, швидше за все, зазнають невдачі або не матимуть особливого успіху. Цей час краще присвятити відпочинку або приємному спілкуванню з друзями й родичами.

12, 17, 20, 23, 26 і 27 серпня — нейтральні дні. Цей час краще присвятити плануванню і медитації.

Більше на тему: Сонячні та місячні затемнення 2021: коли і до чого готуватися

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.