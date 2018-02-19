Если вы хотите, чтобы фортуна благоволила вам на протяжении всего февраля, воспользуйтесь лунным календарем удачных дней. Руководствуясь подсказками звезд, вы сможете построить свой график так, чтобы любые начинания были обречены на успех, а вашему настроению ничего не угрожало. Какие самые благоприятные дни в феврале 2018, а когда с серьезными делами лучше повременить? Подсказку найдете в нашем материале.

Новолуние: 16 февраля

Полнолуние: нет

Первая четверть: 23 февраля

Последняя четверть: 7 февраля

Растущая Луна: 17–28 февраля

Убывающая Луна: 1–15 февраля

Согласно лунному календарю, начало месяца хорошо подходит для решения рабочих вопросов – заключения важных сделок и подписания контрактов. На 1 февраля можно смело планировать деловые переговоры: даже самые несговорчивые партнеры в этот день будут готовы пойти на уступки. А уже 2 февраля стоит попросить прощения у тех, кто, на ваш взгляд, был когда-то вами незаслуженно обижен.

Ближе к середине месяца, 11 и 12 февраля, вас может настигнуть череда неудач. Чтобы неблагоприятные дни никак не отразились на вашей жизни, астрологи рекомендуют уменьшить нагрузку на работе и найти время для отдыха в кругу близких людей.

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Последние дни месяца стоит посвятить духовным практикам. Примите расслабляющую ванну или послушайте музыку для медитации. 27 и 28 февраля постарайтесь как можно более четко определить цели на следующий месяц. Чем конкретнее будет задача, тем больше шансов, что март не разочарует с ее реализацией.

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Благоприятные дни: 1, 2, 4, 8, 20, 22, 27, 28 февраля.

6 февраля будьте осторожны в общении с родственниками и членами семьи: даже незначительный конфликт, произошедший в этот день, может обернуться неприятными последствиями в будущем. А вот 16 и 17 февраля стоит быть особенно внимательным в общении с противоположным полом. Не спешите доверять тому, кого вы знаете пока недостаточно хорошо. У партнеров могут возникнуть размолвки на фоне ревности.

Неблагоприятные дни: 6, 10, 11, 12, 16, 17, 26 февраля.

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