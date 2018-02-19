Якщо ви хочете, щоб фортуна була прихильною до вас протягом усього лютого, скористайтеся місячним календарем вдалих днів. Керуючись підказками зірок, ви зможете побудувати свій графік так, щоб будь-які починання були приречені на успіх, а вашому настрою нічого не загрожувало. Які найсприятливіші дні в лютому 2018, а коли із серйозними справами краще почекати? Підказку знайдете в нашому матеріалі.

Молодик: 16 лютого

Повний Місяць: немає

Перша чверть: 23 лютого

Остання чверть: 7 лютого

Зростаючий Місяць: 17–28 лютого

Спадаючий Місяць: 1–15 лютого

Згідно з місячним календарем, початок лютого добре підходить для вирішення робочих питань – укладення важливих угод і підписання контрактів. Вже 1 лютого можна сміливо планувати ділові переговори: навіть незговірливі партнери в цей день будуть готові піти на поступки. Далі, 2 лютого, варто попросити вибачення у тих, хто, на ваш погляд, був колись вами незаслужено ображений.

Ближче до середини місяця, 11 і 12 лютого, може спіткати низка невдач. Щоб несприятливі дні ніяк не позначилися на вашому житті, астрологи рекомендують у цей період зменшити навантаження на роботі та знайти час для відпочинку в колі близьких людей.

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Останні дні місяця варто присвятити духовним практикам. Прийміть розслаблюючу ванну або послухайте музику для медитації. 27 і 28 лютого постарайтеся якомога чіткіше визначити цілі на наступний місяць. Чим конкретніше буде окреслене завдання, тим більше шансів, що березень не розчарує з його реалізацією.

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Сприятливі дні: 1, 2, 4, 8, 20, 22, 27, 28 лютого.

6 лютого будьте обережні в спілкуванні з родичами і членами сім’ї: навіть незначний конфлікт, що стався цього дня, може обернутися неприємними наслідками в майбутньому. А ось 16 і 17 лютого варто бути особливо уважним у спілкуванні з представниками протилежної статі. Не поспішайте довіряти тому, кого ви знаєте поки недостатньо добре. У партнерів можуть виникнути суперечки на тлі ревнощів.

Несприятливі дні: 6, 10, 11, 12, 16, 17, 26 лютого.

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