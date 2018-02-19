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Телеканал СТБ / Місячний календар на лютий 2018: вдалі дні для будь-яких починань

Місячний календар на лютий 2018: вдалі дні для будь-яких починань

Телеканал СТБ

Якщо ви хочете, щоб фортуна була прихильною до вас протягом усього лютого, скористайтеся місячним календарем вдалих днів. Керуючись підказками зірок, ви зможете побудувати свій графік так, щоб будь-які починання були приречені на успіх, а вашому настрою нічого не загрожувало. Які найсприятливіші дні в лютому 2018, а коли із серйозними справами краще почекати? Підказку знайдете в нашому матеріалі.

woman raising arms in the moonlight

Молодик: 16 лютого

Повний Місяць: немає

Перша чверть: 23 лютого

Остання чверть: 7 лютого

Зростаючий Місяць: 17–28 лютого

Спадаючий Місяць: 1–15 лютого

Згідно з місячним календарем, початок лютого добре підходить для вирішення робочих питань – укладення важливих угод і підписання контрактів. Вже 1 лютого можна сміливо планувати ділові переговори: навіть незговірливі партнери в цей день будуть готові піти на поступки. Далі, 2 лютого, варто попросити вибачення у тих, хто, на ваш погляд, був колись вами незаслужено ображений.

Ближче до середини місяця, 11 і 12 лютого, може спіткати низка невдач. Щоб несприятливі дні ніяк не позначилися на вашому житті, астрологи рекомендують у цей період зменшити навантаження на роботі та знайти час для відпочинку в колі близьких людей.

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Останні дні місяця варто присвятити духовним практикам. Прийміть розслаблюючу ванну або послухайте музику для медитації. 27 і 28 лютого постарайтеся якомога чіткіше визначити цілі на наступний місяць. Чим конкретніше буде окреслене завдання, тим більше шансів, що березень не розчарує з його реалізацією.

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Сприятливі дні: 1, 2, 4, 8, 20, 22, 27, 28 лютого.

6 лютого будьте обережні в спілкуванні з родичами і членами сім’ї: навіть незначний конфлікт, що стався цього дня, може обернутися неприємними наслідками в майбутньому. А ось 16 і 17 лютого варто бути особливо уважним у спілкуванні з представниками протилежної статі. Не поспішайте довіряти тому, кого ви знаєте поки недостатньо добре. У партнерів можуть виникнути суперечки на тлі ревнощів.

Несприятливі дні: 6, 10, 11, 12, 16, 17, 26 лютого.

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