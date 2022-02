Дуже багато людей вважають, що Місяць має містичні якості і здатний впливати на долю людини, здоров’я і навіть удачу. Від Місяця справді залежать припливи та відпливи і деякі погодні особливості. Місячний календар на березень 2022 підкаже, які дні будуть під впливом Місяця вдалими і для яких справ.

Місячні дні, які наповнені максимально позитивною місячною енергією, можуть вплинути на завершення справ на вашу користь. У березні буде кілька особливо вдалих днів і кілька вкрай несприятливих, коли варто відкласти всі справи.

