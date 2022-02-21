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Місячний календар на березень 2022: вдалі дні для будь-яких починань

21.02.2022

Дуже багато людей вважають, що Місяць має містичні якості і здатний впливати на долю людини, здоров’я і навіть удачу. Від Місяця справді залежать припливи та відпливи і деякі погодні особливості. Місячний календар на березень 2022 підкаже, які дні будуть під впливом Місяця вдалими і для яких справ.

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Фази Місяця в березні 2022 року 

  • Молодик ― 2 березня о 19:38 за київським часом.
  • Зростаючий Місяць ― 3–17 березня.
  • Повня ― 18 березня о 09:21 за київським часом.
  • Спадний Місяць ― 19–31 березня.

Сприятливі дні в березні 2022 року

Місячні дні, які наповнені максимально позитивною місячною енергією, можуть вплинути на завершення справ на вашу користь. У березні буде кілька особливо вдалих днів і кілька вкрай несприятливих, коли варто відкласти всі справи.

  • Найвдаліші дні в березні 2022: 3, 7–9, 16, 22–24, 29–30.
  • Сприятливі дні в березні 2022: 3, 7–9, 11–12, 15–16, 22–24, 27, 29–30.
  • Несприятливі дні в березні 2022: 2, 4, 5, 13, 14, 18, 20, 25.

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