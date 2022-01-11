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Місячний календар на січень 2022: коли повня

11.01.2022

Місяць впливає на припливи та відпливи, клімат Землі та загалом біосферу. Давно люди вже вірять у те, що має він вплив і на людський організм ― на здоров’я та навіть поведінку. Щоб краще розуміти, чого чекати в січні, варто почитати місячний календар на січень 2022.

Місчний календар на січень 2022 - коли повня

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Дати молодика і повні в січні 2022 року

  • Дата молодика в січні 2022 року — 2 січня о 20:36.
  • Дата повні в січні 2022 року — 18 січня о 01:51.

Фази місяця за числами в січні 2022 року

  • 1 січня — спадний Місяць.
  • 2 січня о 20:36 — молодик.
  • 3‒17 січня — зростаючий Місяць.
  • 18 січня о 01:51 — повня.
  • 19‒31 січня — спадний Місяць.

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