Місячний календар на січень 2022: коли повня
11.01.2022
Місяць впливає на припливи та відпливи, клімат Землі та загалом біосферу. Давно люди вже вірять у те, що має він вплив і на людський організм ― на здоров’я та навіть поведінку. Щоб краще розуміти, чого чекати в січні, варто почитати місячний календар на січень 2022.
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Дати молодика і повні в січні 2022 року
- Дата молодика в січні 2022 року — 2 січня о 20:36.
- Дата повні в січні 2022 року — 18 січня о 01:51.
Фази місяця за числами в січні 2022 року
- 1 січня — спадний Місяць.
- 2 січня о 20:36 — молодик.
- 3‒17 січня — зростаючий Місяць.
- 18 січня о 01:51 — повня.
- 19‒31 січня — спадний Місяць.
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