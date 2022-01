Місяць впливає на припливи та відпливи, клімат Землі та загалом біосферу. Давно люди вже вірять у те, що має він вплив і на людський організм ― на здоров’я та навіть поведінку. Щоб краще розуміти, чого чекати в січні, варто почитати місячний календар на січень 2022.

