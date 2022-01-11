Луна влияет на приливы и отливы, климат Земли и биосферу. Давно люди уже верят в то, что она оказывает влияние и на человеческий организм ― на здоровье и даже поведение. Чтобы лучше понимать, чего ждать в январе, стоит почитать лунный календарь на январь 2022 года.

Больше по теме: Лунный календарь удачных дней на 2022 год

Даты новолуния и полнолуния в январе 2022 года

Дата новолуния в январе 2022 года ― 2 января в 20:36.

Дата полнолуния в январе 2022 года ― 18 января в 01:51.

Фазы Луны по числам в январе 2022 года

1 января — убывающая Луна.

2 января в 20:36 ― новолуние.

3―17 января ― растущая Луна.

18 января в 01:51 ― полнолуние.

19―31 января ― убывающая Луна.

Больше на тему: Лунный календарь стрижек на январь 2022

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.