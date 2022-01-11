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Лунный календарь на январь 2022: когда полнолуние

11.01.2022

Луна влияет на приливы и отливы, климат Земли и биосферу. Давно люди уже верят в то, что она оказывает влияние и на человеческий организм ― на здоровье и даже поведение. Чтобы лучше понимать, чего ждать в январе, стоит почитать лунный календарь на январь 2022 года.

Лунный календарь на январь 2022 - когда полнолуние

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Даты новолуния и полнолуния в январе 2022 года

  • Дата новолуния в январе 2022 года ― 2 января в 20:36.
  • Дата полнолуния в январе 2022 года ― 18 января в 01:51.

Фазы Луны по числам в январе 2022 года

  • 1 января — убывающая Луна.
  • 2 января в 20:36 ― новолуние.
  • 3―17 января ― растущая Луна.
  • 18 января в 01:51 ― полнолуние.
  • 19―31 января ― убывающая Луна.

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