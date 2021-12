Місяць активно впливає на клімат Землі та здавна грає роль містичного та магічного символу у магічних релігіях багатьох народів. Зокрема вірять у вплив Місяця на здоров’я людини, на її долю, вчинки і вдачу. Астрологи складають списки вдалих та невдалих днів відповідно до різних фаз місяця. Чи буде людині фартити, чи навпаки ― чекають неприємності, залежить від фаз місяця, повні та молодика. Коли вдалі дні в 2022 році за місячним календарем ― читайте в матеріалі.

Для астрологів найбільше значення у вирахуванні вдалих днів мають періоди зростання та спадання Місяця. Момент зростаючого Місяця починається з молодика, а закінчується повнею. Спадний місяць ― від повні до молодика.

Деякі люди вірять, що енергія трансформацій впливає на людей.Так, найменший вплив ― на молодика, а найбільший у повню. Періоди зростання та спадання допомагають визначити рівень впливу. Щодо всіх справ є одне правило ― починати тільки в період зростання Місяця. Для рівня впливу на окремі аспекти життя можна ще звірятися з гороскопами та розкладом затемнень.

