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Місячний календар вдалих днів на 2022 рік

29.12.2021

Місяць активно впливає на клімат Землі та здавна грає роль містичного та магічного символу у магічних релігіях багатьох народів. Зокрема вірять у вплив Місяця на здоров’я людини, на її долю, вчинки і вдачу. Астрологи складають списки вдалих та невдалих днів відповідно до різних фаз місяця. Чи буде людині фартити, чи навпаки ― чекають неприємності, залежить від фаз місяця, повні та молодика. Коли вдалі дні в 2022 році за місячним календарем ― читайте в матеріалі.

Місячний календар вдалих днів 2022

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Для астрологів найбільше значення у вирахуванні вдалих днів мають періоди зростання та спадання Місяця. Момент зростаючого Місяця починається з молодика, а закінчується повнею. Спадний місяць ― від повні до молодика.

Деякі люди вірять, що енергія трансформацій впливає на людей.Так, найменший вплив ― на молодика, а найбільший у повню. Періоди зростання та спадання допомагають визначити рівень впливу. Щодо всіх справ є одне правило ― починати тільки в період зростання Місяця. Для рівня впливу на окремі аспекти життя можна ще звірятися з гороскопами та розкладом затемнень. 

Місячний календар вдалих днів на 2022 рік

  • Січень: 4, 5, 6, 11, 12, 19, 20, 27.
  • Лютий: 1, 5, 7, 9, 10, 12, 14―16, 21, 22, 24, 28.
  • Березень: 6―9, 12, 14―17, 22―24, 26.
  • Квітень: 4―6, 10―15, 19, 21, 23, 25.
  • Травень: 2, 4, 5, 7, 9―14, 16, 18, 21, 28.
  • Червень: 4, 6, 8―13, 15.
  • Липень: 2―7, 9―13, 21, 30.
  • Серпень: 1―4, 6―11, 17, 18, 25, 27, 29―31.
  • Вересень: 1, 2, 4―8, 14, 24, 27―30.
  • Жовтень: 1, 3―6, 8, 11, 19, 22, 25―27, 29―31.
  • Листопад: 2, 5, 7, 8, 15, 16, 21, 22, 26, 28, 29.
  • Грудень: 1, 3, 5―7, 13―15, 17, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 31.

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