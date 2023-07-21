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Місячний календар на липень 2023 року

21.07.2023

Місячний календар на липень 2023 року стане помічником для планування важливих справ та заходів у другому місяці літа. У ньому враховані місячні фази, сприятливі та несприятливі дні за календарем.

Місячний календар на липень 2023: список вдалих днів

Місячний календар на липень 2023 – фази Місяця

Молодий місяць у липні 2023 — 17 числа о 20:33.

Повний місяць у липні 2023 — 3 числа о 14:39.

Місяць, що росте — 1,2 числа, а також 18-31 липня.

Місяць – 4—16 липня.

Місячних затемнень не очікується.

Сонячного затемнення не буде.

Коли молодик у липні 2023

Молодий місяць у липні 2023 випадає на 17 число, 20:33 за київським часом.

У цю фазу Місяць розташовується між Сонцем та Землею приблизно на прямій лінії. Коли вона знаходиться на одній прямій – відбувається сонячне затемнення. Молодий місяць – це найкращий час для планування. Як короткострокового, і більш далекоглядного. Також у цю фазу Місяць допомагатиме зі зміцненням здоров’я, прощенням старих образ та спілкуванням із родичами. Крім того, це гарний час відмовитися від шкідливих звичок.

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Коли повний місяць у липні 2023

Повний місяць у липні 2023 припаде на 3 число, 14:39.

У цю фазу вже Земля знаходиться між Сонцем та Місяцем. Освітлювана частина природного супутника нашої планети набуває максимально округленого виду на небосхилі. Місяць досягає піку своєї енергетичної активності.

У повний місяць потрібно уникати попадання світла Місяця на сплячу людину. А якщо ні, то йому будуть снитися кошмари або його порушиться.

Удачливі дні у липні 2023

2, 6, 7, 8, 10—14, 20, 21, 24, 27 та 28 липня.

Неблагоприятные дни в лунном календаре: 

1, 3, 4, 5, 9, 15, 18, 19, 26, 29 липня.

 

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