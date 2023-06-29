Місячний календар стрижок на липень 2023

Плануєте нову стрижку? Місячний календар допоможе вибрати оптимальну дату для походу до перукаря, фарбування волосся та кардинальної зміни іміджу. За цим календарем обирають найкращі дати для зміни своєї зовнішності та косметичних процедур. Коли у липні 2023 року не варто йти до перукарні — читайте у матеріалі STB.UA.

Сприятливі дні для стрижки волосся у липні 2023 року

У липні 2023 року буде багато сприятливих днів для відвідування салонів краси. Тому радимо заздалегідь записатися до улюбленого майстра з урахуванням нашого прогнозу. Отже, стрижку та фарбування волосся краще проводити в такі дні: 2, 9-10, 12, 18, 22, 31. Саме в ці дати результат буде найбільш вдалим, а процедури сприяють оздоровленню та зміцненню волосся.

Несприятливі дні для стрижки волосся у липні 2023 року

Відмовитися від кардинальної зміни іміджу та фарбування краще 7, 14-16, 21, 30 липня. Ці дні краще присвятити іншим справам. Наприклад, ви можете ретельніше продумати свій майбутній образ.

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Нейтральні дні для стрижки у липні 2023 року

Є також дні, коли маніпуляції з волоссям кардинально не вплинуть на їхній стан. Так, 1, 3-6, 8, 11, 13, 17, 19-20, 23, 26-29 липня ви, звичайно, можете записатися на стрижку або фарбування, проте особливих результатів очікувати не варто. У такі дні краще користуватися послугами перевіреного майстра та не проводити жодних експериментів із способом та оздоровленням.

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