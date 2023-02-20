Гороскоп на місяць – лютий 2023

Гороскоп на лютий 2023: чого чекати кожному із знаків зодіаку

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Лютий обіцяє життєві зміни багатьом знакам зодіаку. На багато речей вдасться подивитися по-новому. А деяким взагалі варто зменшити свою активність. Читайте гороскоп на лютий 2023 року від Хаяла Алекперова у матеріалі STB.UA.

Овни

Лютий обіцяє Овнам нові перспективи у професійній сфері. Ви можете отримати вигідні пропозиції та взятися за ті проєкти, про які давно мріяли. Наприкінці місяця зірки радять частіше дослухатися до власної інтуїції. Вона надасть вам вірні підказки.

Тельці

Кінець зими для Тельців – час нових починань. Ваш внутрішній ресурс дозволить замахнутися на завоювання серйозних висот. Але у спілкуванні з оточуючими намагайтеся бути менш відкритими. Є ймовірність, що сказане вами недоброзичливці захочуть використати проти вас.

Близнюки

Цього місяця Близнюки зможуть вдало завершити давно розпочаті справи. Перешкоди на вашому шляху усуватимуться легко. Головне при цьому — впоратися з лінощами. Саме вони будуть головним стопором на шляху успіху.

Раки

Не варто боротися з вітряками та кидати всі сили на усунення перешкод. Швидше за все, ви просто не помічаєте легшого способу досягнення успіху. Порада зірок: озирнутися на всі боки. Правильне рішення зовсім поряд.

Леви

Не варто поспішати у прийнятті рішень. Зараз розташування небесних тіл може підштовхувати вас до надмірної емоційності. А це прямий шлях до необдуманих вчинків та, як наслідок, помилок. Зірки радять більше прислухатися до близьких та не ігнорувати їх застереження.

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Діви

Кінець зими обіцяє Дівам початок нового етапу у професійній сфері діяльності. У вас з’явиться чудова нагода виявити ті якості, які були вашим козирем у рукаві. Наприкінці місяця зверніть увагу на своє здоров’я. Є велика ймовірність загострення хронічних недуг.

Терези

Цього місяця зірки обіцяють Терезам вдалі та вигідні умови у сфері кар’єри. Не варто боятися експериментів. Сміливіше беріться за нові починання. На вашому шляху буде багато однодумців, які зможуть стати вашими союзниками.

Скорпіони

У цей період багато Скорпіонів можуть відчути втому і навіть апатію. Але перш, ніж йти на кардинальні зміни на зразок звільнення, або переходу на нову роботу, постарайтеся взяти собі невеликий тайм-аут. Зміна умов допоможуть почерпнути нову порцію натхнення і, як результат, ви поглянете на ситуацію під абсолютно новим кутом.

Стрільці

Цей місяць для Стрільців період внутрішніх змін. Багато представників знака відкриють у собі приховані таланти і вирішать застосувати їх на практиці. Але у відносинах з близькими людьми є ризик конфліктів. Пам’ятайте, що для гострої критики та зауважень зараз не найкращий час.

Козероги

У цей період властива Козерогам впертість стане їхньою сильною стороною. Саме цілеспрямованість та вміння не здаватися допоможе подолати можливі перепони та вийти переможцем із найскладніших ситуацій. Наприкінці місяця зірки обіцяють приємні новини, пов’язані із сімейною сферою. Близькі потішать вас своїми успіхами.

Водолії

Цього місяця зірки радять Водоліям не поспішати з висновками. Дозвольте розставити всі крапки над «і». У середині лютого можливі перспективні знайомства. На вашому шляху зустрінуться люди, які сприятимуть вашому успіху.

Риби

Кінець зими для Риб — вдалий час, щоби взятися за ті справи, які представники знаку довго відкладали на потім. Тепер ви зможете залагодити все без проблем. Наприкінці місяця приділіть увагу імунітету. Захисні сили вашого організму будуть украй ослаблені.

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