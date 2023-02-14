Любовний гороскоп на 14 лютого 2023 року для всіх знаків зодіаку: що і кого чекає

Любовний гороскоп на 14 лютого 2023 року

Цей матеріал має винятково розважальний характер.

Що обіцяють зірки всім знакам зодіаку у День закоханих? Як найкраще провести цей день? Чи варто ризикувати і зізнаватись у почуттях? Читайте любовний гороскоп на 14 лютого 2023 року від Хаяла Алекперова у матеріалі STB.UA.

Овни

День закоханих обіцяє сімейним Овнам романтичний сплеск у стосунках. Навіть ті пари, чия пристрасть згасла, можуть розпалити її з новою силою. Головне – не боятися зробити перший крок. А тому сміливіше дивуйте партнера раптовими сюрпризами та не бійтеся поговорити по-душам.

Тельці

Розташування небесних тіл обіцяє Тельцям нові та досить перспективні зустрічі. На вашому шляху може з’явитись людина, з якою є всі шанси побудувати серйозні стосунки. Не проґавте цей момент!

Близнюки

Зірки радять Близнюкам бути уважнішими та обережнішими з новими знайомствами. Є велика можливість зіткнутися з розчаруванням. Це зовсім не означає, що треба уникати нових зустрічей. Але не варто відразу відкривати своє серце навстіж. Головне — не квапити події.

Раки

У цей час замкнутість Раків може стати головною причиною розбіжностей із партнером. Швидше за все, ваше небажання вступати в душевний діалог може помітно зіпсувати романтичну атмосферу. Порада зірок: не скупіться на теплі слова та компліменти на адресу коханої людини. Адже саме ви задаєте правильний настрій.

Леви

День закоханих – сприятливий час для сімейних Львів, щоб улагодити давні розбіжності у стосунках. У вас є всі шанси досягти гармонії та взаєморозуміння. Самотнім серцям зірки обіцяють спонтанні знайомства.

Діви

У цей час Діви будуть у центрі уваги протилежної статі. Але якщо самотні серця, купаючись у компліментах, рухатимуться у бік особистого щастя, то сімейним знакам варто бути обережнішими. День закоханих – не найкращий час, щоб відчувати партнера та провокувати до ревнощів.

Більше на тему: Гороскоп на лютий 2023: чого чекати кожному із знаків зодіаку

Терези

У цей період вашому партнеру потрібна буде увага. І річ зовсім не в подарунках чи компліментах. Постарайтеся просто бути поряд і вислухати кохану людину дуже уважно. Це те, чого вона потребує найбільше.

Скорпіони

Зірки обіцяють Скорпіонам новий етап у особистому житті. Можливо, ваш партнер наважиться на важливе спільне рішення, на яке ви давно чекаєте. Головне при цьому – сміливо виявляти ініціативу.

Стрільці

У цей період Стрільці зможуть переосмислити багато помилок, яких вони допускали у сфері особистих стосунків та вдало їх виправити. Порада зірок – не боятися діяти. Зараз щастя у коханні безпосередньо залежить від ваших рішень.

Козероги

День закоханих порадує Козерогів приємними сюрпризами. Швидше за все, свято перевершить ваші очікування, подарує незабутні емоції та дозволить насолодитися хвилею романтики.

Водолії

У цей період Водолії зможуть залагодити давні суперечки та конфлікти з їхньою коханою людиною. Швидше за все, ініціативу виявить саме ваша половинка. Але при цьому будьте готові до кроку у відповідь. Приємний сюрприз для партнера з вашого боку – чудове рішення.

Риби

Риби в цей час можуть з головою поринути у вир пристрасті та романтики. Але, не дивлячись на флер Дня закоханих, намагайтеся все ж таки не втрачати голову. Особливо якщо ваші відносини з партнером тільки починаються. Є ризик прийняти бажане за дійсне.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ