Любовный гороскоп на 14 февраля 2023 для всех знаков зодиака: что и кого ждет

Любовный гороскоп на 14 февраля 2023 года

Этот материал имеет исключительно развлекательный характер.

Что сулят звезды всем знакам зодиака в День влюбленных? Как лучше всего провести этот день? Стоит ли рисковать и признаваться в чувствах? Читайте любовный гороскоп на 14 февраля 2023 года от Хаяла Алекперова в материале STB.UA.

Овны

День Влюбленных сулит семейным Овнам романтический всплеск в отношениях. Даже те пары, чья страсть угасла, смогут разжечь ее с новой силой. Главное — не бояться сделать первый шаг. А потому смелее удивляйте партнера внезапными сюрпризами и не бойтесь поговорить по-душам.

Тельцы

Расположение небесных тел обещает Тельцам новые и весьма перспективные встречи. На вашем пути может появиться человек, с которым есть все шансы построить серьезные отношения. Не упустите этот момент!

Близнецы

Звезды советуют Близнецам быть внимательнее и осторожнее с новыми знакомствами. Есть большая вероятность столкнуться с разочарованием. Это вовсе не значит, что нужно избегать новых встреч. Но не стоит сразу открывать свое сердце нараспашку. Главное — не торопить события.

Раки

В это время замкнутость Раков может стать главной причиной разногласий с партнером. Скорее всего, ваше нежелание вступать в душевный диалог может заметно испортить романтическую атмосферу. Совет звезд — не скупиться на теплые слова и комплименты в адрес любимого человека. Ведь именно вы задаете правильный настрой.

Львы

День Влюбленных — благоприятное время для семейных Львов, чтобы уладить давние разногласия в отношениях. У вас есть все шансы достичь гармонии и взаимопонимания. Одиноким сердцам звезды сулят спонтанные знакомства.

Девы

В это время Девы будут в центре внимания противоположного пола. Но если одинокие сердца, купаясь в комплиментах, будут двигаться в сторону личного счастья, то семейным знакам стоит быть осторожнее. День влюбленных — не лучшее время, чтобы испытывать партнера и провоцировать к ревности.

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Весы

В этот период вашему партнёру, как никогда, нужно будет внимание. И дело вовсе не в подарках или комплиментах. Постарайтесь просто быть рядом и выслушать любимого человека очень внимательно. Это то, в чем он нуждается больше всего.

Скорпионы

Звезды сулят Скорпионам новый этап в личной жизни. Возможно, ваш партнер созреет к важному совместному решению, которого вы давно ждете. Главное при этом — смело проявлять инициативу.

Стрельцы

В этот период Стрельцы смогут переосмыслить многие ошибки, которые они допускали в сфере личных отношений и удачно их исправить. Совет звезд — не бояться действовать. Сейчас счастье в любви напрямую зависит от ваших решений.

Козероги

День Влюбленных порадует Козерогов приятными сюрпризами. Скорее всего, праздник превзойдет ваши ожидания, подарит незабываемые эмоции и позволит насладиться волной романтики.

Водолеи

В этот период Водолеи смогут уладить давние споры и конфликты с их любимым человеком. Скорее всего, инициативу проявит именно ваша половинка. Но при этом будьте готовы к ответному шагу. Приятный сюрприз для партнера с вашей стороны — прекрасное решение.

Рыбы

Рыбы в это время могут с головой окунуться в омут страсти и романтики. Но, не смотря на флер Дня Влюбленных, старайтесь все же не терять голову. Особенно, если ваши отношения с партнером только начинаются. Есть риск принять желаемое за действительное.

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