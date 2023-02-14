Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Майже одружені
Майже одружені
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Слід
Слід
 Супермама
Супермама
 Холостяк
Холостяк
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
Все проекты
ua

Любовный гороскоп на 14 февраля 2023 года

14.02.2023

Этот материал имеет исключительно развлекательный характер.

Что сулят звезды всем знакам зодиака в День влюбленных? Как лучше всего провести этот день? Стоит ли рисковать и признаваться в чувствах? Читайте любовный гороскоп на 14 февраля 2023 года от Хаяла Алекперова в материале STB.UA.

Любовный гороскоп на 14 февраля 2023 для всех знаков зодиака: что и кого ждет

Овны

День Влюбленных сулит семейным Овнам романтический всплеск в отношениях. Даже те пары, чья страсть угасла, смогут разжечь ее с новой силой. Главное — не бояться  сделать первый шаг. А потому смелее удивляйте партнера внезапными сюрпризами и не бойтесь поговорить по-душам.

Тельцы

Расположение небесных тел обещает Тельцам новые и весьма перспективные встречи. На вашем пути может появиться человек, с которым есть все шансы построить серьезные отношения.  Не упустите этот момент!

Близнецы

Звезды советуют Близнецам быть внимательнее и осторожнее с новыми знакомствами. Есть большая вероятность столкнуться с разочарованием. Это вовсе не значит, что нужно избегать новых встреч. Но не стоит сразу открывать свое сердце нараспашку.  Главное — не торопить события.

Раки

В это время замкнутость Раков может стать главной причиной разногласий с партнером. Скорее всего, ваше нежелание вступать в душевный диалог может заметно испортить романтическую атмосферу. Совет звезд — не скупиться на теплые слова и комплименты в адрес любимого человека. Ведь именно вы задаете правильный настрой.

Львы

День Влюбленных — благоприятное время для семейных Львов, чтобы уладить давние разногласия в отношениях. У вас есть все шансы достичь гармонии и взаимопонимания. Одиноким сердцам звезды сулят спонтанные знакомства. 

Девы

В это время Девы будут в центре внимания противоположного пола. Но если одинокие сердца, купаясь в комплиментах, будут двигаться в сторону личного счастья, то семейным знакам стоит быть осторожнее. День влюбленных — не лучшее время, чтобы испытывать партнера и провоцировать к ревности.

Больше по теме: Гороскоп на февраль 2023: чего ждать каждому из знаков зодиака

Весы

В этот период вашему партнёру, как никогда, нужно будет внимание. И дело вовсе не в подарках или комплиментах. Постарайтесь просто быть рядом и выслушать любимого человека очень внимательно. Это то, в чем он нуждается больше всего.

Скорпионы

Звезды сулят Скорпионам новый этап в личной жизни. Возможно, ваш партнер созреет к важному совместному решению, которого вы давно ждете. Главное при этом — смело проявлять инициативу.

Стрельцы

В этот период Стрельцы смогут переосмыслить многие ошибки, которые они допускали в сфере личных отношений и удачно их исправить. Совет звезд — не бояться действовать. Сейчас счастье в любви напрямую зависит от ваших решений.

Козероги

День Влюбленных порадует Козерогов приятными сюрпризами. Скорее всего, праздник превзойдет ваши ожидания, подарит незабываемые эмоции и позволит насладиться волной романтики.

Водолеи

В этот период Водолеи смогут уладить давние споры и конфликты с их любимым человеком. Скорее всего, инициативу проявит именно ваша половинка. Но при этом будьте готовы к ответному шагу. Приятный сюрприз для партнера с вашей стороны — прекрасное решение.

Рыбы

Рыбы в это время могут с головой окунуться в омут страсти и романтики. Но, не смотря на флер Дня Влюбленных, старайтесь все же не терять голову. Особенно, если ваши отношения с партнером только начинаются. Есть риск принять желаемое за действительное.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Любовный гороскоп на 14 февраля 2023 для всех знаков зодиака: что и кого ждет
Телеканал СТБ

Гороскоп на февраль 2023: чего ждать каждому из знаков зодиака

 Любовный гороскоп на 14 февраля 2023 для всех знаков зодиака: что и кого ждет
Телеканал СТБ

Гороскоп на 2023 год по знакам зодиака

 Любовный гороскоп на 14 февраля 2023 для всех знаков зодиака: что и кого ждет
Телеканал СТБ

Гадание на суженого на Старый Новый год

 Любовный гороскоп на 14 февраля 2023 для всех знаков зодиака: что и кого ждет
Телеканал СТБ

Гороскоп на январь 2023: чего ждать каждому из знаков зодиака

 Любовный гороскоп на 14 февраля 2023 для всех знаков зодиака: что и кого ждет
Телеканал СТБ

Финансовый гороскоп на январь 2023 года

 Любовный гороскоп на 14 февраля 2023 для всех знаков зодиака: что и кого ждет
Телеканал СТБ

Гороскоп на декабрь 2022: чего ждать каждому из знаков зодиака
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить