Гороскоп на месяц — февраль 2023

Гороскоп на февраль 2023: чего ждать каждому из знаков зодиака

Этот материал имеет исключительно развлекательный характер.

Февраль сулит жизненные перемены многим знакам зодиака. На многие вещи удастся посмотреть по-новому. А некоторым и вовсе стоит поубавить свою активность. Читайте гороскоп на февраль 2023 года от Хаяла Алекперова в материале STB.UA.

Овны

Февраль сулит Овнам новые перспективы в профессиональной сфере. Вы можете получить выгодные предложения и взяться за те проекты, о которых давно мечтали. В конце месяца звезды советуют чаще прислушиваться к собственной интуиции. Она даст вам верные подсказки.

Тельцы

Конец зимы для Тельцов — время новых начинаний. Ваш внутренний ресурс позволит замахнуться на покорение серьезных высот. Но вот в общении с окружающими старайтесь быть менее открытыми. Есть вероятность, что сказанное вами недоброжелатели захотят использовать против вас.

Близнецы

В этом месяце Близнецы смогут удачно завершить давно начатые дела. Препятствия на вашем пути будут устраняться легко. Главное при этом — справиться с ленью. Именно она будет главным стопором на пути к успеху.

Раки

Не стоит бороться с ветряными мельницами и бросать все силы на устранение преград. Скорее всего, вы просто не замечаете более легкого способа достижения успеха. Совет звезд: осмотреться по сторонам. Правильное решение совсем рядом.

Львы

Не стоит торопиться в принятии решений. Сейчас расположение небесных тел может подталкивать вас к чрезмерной эмоциональности и вспыльчивости. А это прямой путь к необдуманным поступкам и, как следствие, ошибкам. Звезды советуют больше прислушиваться к близким и не игнорировать их предостережения.

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Девы

Конец зимы сулит Девам начало нового этапа в профессиональной сфере деятельности. У вас появится прекрасная возможность проявить те качества, которые были вашим козырем в рукаве. В конце месяца обратите внимание на свое здоровье. Есть большая вероятность обострения хронических недугов.

Весы

В этом месяце звезды обещают Весам удачные и выгодные условия в сфере карьеры. Не стоит бояться экспериментов. Смелее беритесь за новые начинания. На вашем пути будет немало единомышленников, которые смогут стать вашими союзниками.

Скорпионы

В этот период многие Скорпионы могут почувствовать усталость и даже апатию. Но прежде, чем идти на кардинальные перемены вроде увольнения, или перехода на новую работу, постарайтесь взять себе небольшой тайм-аут. Смена обстановки и отдых помогут почерпнуть новую порцию вдохновения и, как результат, вы посмотрите на сложившуюся ситуацию под совершенно новым углом.

Стрельцы

Этот месяц для Стрельцов — период внутренних перемен. Многие представители знака откроют в себе скрытые таланты и решат применить их на практике. Но вот в отношениях с близкими людьми есть риск конфликтов. Помните, что для острой критики и колких замечаний сейчас не лучшее время.

Козероги

В этот период присущее Козерогам упрямство станет их сильной стороной. Именно целеустремленность и умение не сдаваться поможет преодолеть возможные преграды и выйти победителем из самых сложных ситуаций. В конце месяца звезды сулят приятные новости, связанные с семейной сферой. Близкие порадуют вас своими успехами.

Водолеи

В этом месяце звезды советуют Водолеям не торопиться с выводами. Позвольте времени расставить все точки над «і». В середине февраля возможны перспективные знакомства. На вашем пути встретятся люди, которые поспособствуют вашему успеху.

Рыбы

Конец зимы для Рыб — удачное время, чтобы взяться за те дела, которые представители знака подолгу откладывали на потом. Сейчас вы сможете уладить все без трудностей. В конце месяца уделите внимание иммунитету. Защитные силы вашего организма будут крайне ослаблены.

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