Сонячне затемнення ― споконвічно містичне явище для людини, оскільки одного дня може настати ніч. Астрологи передовсім звертали увагу на сонячні затемнення і з часом навчилися їх вираховувати. Тепер можна дізнатися, коли затемнення в наступному 2022 році, з точністю до хвилин.

У 2022 році очікується два сонячні затемнення. Вони передуватимуть місячним і відкриватимуть два коридори затемнень ― весняний та осінній. Сонячне затемнення відбувається, коли між Сонцем і Землею проходить Місяць ― супутник на якийсь час кидає свою тінь на Землю.

Проте, всупереч науковим дослідженням, багато людей продовжують надавати сонячним затемненням глибокого сакрального значення.

Перше сонячне затемнення відбудеться 30 квітня 2022 року. Затемнення розпочнеться 30 квітня о 22:45 і закінчиться 1 травня о 02:37 за київським часом. 30 квітня спостерігати його можна буде у південній частині Південної Америки, Північно-Східній акваторії Тихого океану.

Друге сонячне затемнення буде частковим і відбудеться 25 жовтня 2022 року. Затемнення почнеться о 09:22 і закінчиться о 11:49 за київським часом.

Його буде видно у Європі, західній частині Азії, на Північному Сході Африки, на Близькому Сході.

Багато астрологів, тарологів та містиків сходяться на тому, що сонячне затемнення впливає на життя людини. Сонячні затемнення стають відправними точками нових процесів, змінюють попередні установки, фіксують вибір, якщо раніше вас долали сумніви.

Крім того, багато хто відзначив, що сонячні затемнення впливають більшою мірою на фізичний стан. Людям, які страждають на захворювання серця і судин, вирізняються чутливістю до будь-яких змін, емоційною нестабільністю, рекомендовано на періоди астрономічних подій, що впливають на стан здоров’я, знижувати ділову активність, уникати поїздок, більше відпочивати.

Однак треба чітко відрізняти, чи справді людина метеозалежна, а чи просто легко навіювана або занадто схвильована. Потрібно бути гранично уважними, гнучко реагувати на зміни, що відбуваються, як і кожного дня свого життя.

Під час затемнень значно підвищується ймовірність катастроф. Приміром, може статися землетрус, хоча з урахуванням сейсмічної активності в інший час науковці здатні передбачити це явище.

