Місячний посівний календар садівника-городника на травень 2022 року

Місячний календар садівника-городника на травень 2022 року допоможе правильно спланувати роботу з ґрунтом і рослинами. Кожному садівникові та городнику доведеться зробити чимало маніпуляцій для отримання щедрого врожаю цього року. Коли найкраще розпочати? Які дні є сприятливими? Дізнайтесь у нашому місячному календарі садівника-городника на травень 2022 року.

Які овочі садити у травні

Боби

Посадити насіння бобів, квасолі, гороху краще 16, 17, 22―24, 28, 29 травня.

Кабачки

Сприятливими для садіння днями стануть: 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 травня.

Капуста

Сприятливі дні: 1, 2, 5―7, 12―15, 23, 24, 27, 28 травня.

Картопля

Вдалі дати для садіння картоплі і: 5, 6, 8, 10―12, 15, 17, 19 травня.

Цибуля

Вдалими днями для посіву стануть: 1, 2, 5―7, 15, 17―19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

Морква

Краще сіяти моркву 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

Огірки

Посадити їх треба 1, 2, 5―7, 12―15, 23, 24, 27, 28 травня.

Перець

Час висадки культури: 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 травня.

Помідори

Сіяти і пересаджувати розсаду, що вже підросла, можна 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 травня.

Редис

Дні посіву редиски: 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

Ріпа

Найкращі посадкові дні для ріпи: 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

Буряк

Сприятливі для посіву дні: 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

Гарбуз

Садити гарбузи згідно з місячним календарем краще 15, 17, 22―25, 28, 29 травня.

Часник (ярий)

Можна садити в такі дні: 1, 2, 15, 17―20, 27, 28 травня.

Коли садити зелень у травні

Петрушка, салат, кріп, шпинат

Найсприятливішими днями будуть: 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 травня.

Які квіти садити у травні

Віола («братки»)

Сприятливі дні: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

Жоржини

Підходять для висаджування: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

Гладіолуси, нарциси і тюльпани

Для всіх цибулинних квітів найкращі дні для висаджування: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

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