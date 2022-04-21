У травні на всіх православних вірян чекають кілька важливих церковних дат. Найзначнішою з них будуть Проводи, або день поминання померлих. Які ще церковні свята чекають на нас у травні 2022 року? Дивіться в нашому календарі.

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1 травня ― поминальна неділя (Томина); закінчення Великоднього (Світлого) тижня.

2 травня ― преподобного Іоана Ветхопечерника.

3 травня ― Радовниця (Проводи): день поминання померлих.

5 травня ― преподобного Феодора Сикеота, єпископа Анастасіупольського; апостолів Нафанаїла, Луки і Климента.

6 травня ― великомученика Георгія Побідоносця (Юрія Переможця).

8 травня ― святих жон-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Йоанни, Марфи і Марії, Сусанни та інших; апостола та євангеліста Марка.

9 травня ― священномученика Василія, єпископа Амасійського.

10 травня ― апостола і священномученика Симеона, родича Господнього; преподобного Стефана, ігумена Києво-Печерського, єпископа Володимиро-Волинського.

14 травня ― священномученика Макарія, митрополита Київського.

15 травня ― тиждень про розслабленого; святого Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського.

16 травня ― преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Києво-Печерської ікони Божої Матері.

17 травня ― мучениці Пелагії.

18 травня ― переполовення П’ятдесятниці.

20 травня ― згадка появи на небі Хреста Господнього в Єрусалимі; мученика Акакія, сотника; преподобних Іоана Зедазнійського та учнів його.

21 травня ― апостола та євангеліста Іоана Богослова.

22 травня ― тиждень про самарянку; перенесення мощей Миколи Чудотворця.

23 травня ― апостола Симона Зилота; Києво-Братської ікони Божої Матері.

24 травня ― рівноапостольних Кирила і Мефодія.

26 травня ― мучениці Глікерії.

28 травня ― преподобного Пахомія Великого.

29 травня ― преподобного Феодора Освяченого.

31 травня ― святих отців сімох Вселенських соборів.

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