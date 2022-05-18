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Лунный календарь садовода-огородника на май 2022

18.05.2022

Лунный календарь садовода-огородника на май 2022 года поможет правильно спланировать работу с почвой и растениями. Каждому садоводу и огороднику предстоит проделать немало манипуляций для получения щедрого урожая в этом году. Когда лучше всего начать? Какие дни благоприятные? Узнайте в нашем лунном календаре садовода-огородника на май 2022 года.

календарь садовода огородника на май 2022

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Какие овощи сажать в мае

  • Бобы

Высадить семена бобов, фасоли, гороха лучше 16, 17, 22―24, 28―29 мая.

  • Кабачки

Подходящими для посадки днями станут: 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 мая.

  • Капуста

Благоприятные дни для посадки: 1, 2, 5―7, 12―15, 23, 24, 27, 28 мая.

  • Картофель

Удачные даты для посадки картофеля: 5, 6, 8, 10―12, 15, 17, 19 мая.

  • Лук

Удачными днями для посева станут: 1, 2, 5―7, 15, 17―19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

  • Морковь

Лучше сеять морковь 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

  • Огурцы

Посадить их надо 1, 2, 5―7, 12―15, 23, 24, 27, 28 мая.

  • Перец

Время высадки культуры: 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 мая.

  • Помидоры

Сеять и пересаживать уже подросшую рассаду можно 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 мая.

  • Редис

Дни посева редиса: 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

  • Репа

Лучшие посадочные дни для репы: 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

  • Свекла

Благоприятные для посадки дни: 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

  • Тыква

Посадить тыкву согласно лунному календарю нужно 15, 17, 22―25, 28, 29 мая.

  • Чеснок (яровой)

Можно садить в следующих числах: 1, 2, 15, 17―20, 27, 28 мая.

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Когда сажать зелень в мае

  • Петрушка, салат, укроп, шпинат

Самыми благоприятными днями считаются: 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 мая.

Какие цветы сажать в мае

  • Виола («анютины глазки»)

Благоприятные дни: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

  • Георгины

Подходящие дни для посадки: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

  • Гладиолусы, нарциссы и тюльпаны

Для всех луковичных цветов удачные дни для посадки: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

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