Лунный календарь садовода-огородника на май 2022 года поможет правильно спланировать работу с почвой и растениями. Каждому садоводу и огороднику предстоит проделать немало манипуляций для получения щедрого урожая в этом году. Когда лучше всего начать? Какие дни благоприятные? Узнайте в нашем лунном календаре садовода-огородника на май 2022 года.

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Какие овощи сажать в мае

Бобы

Высадить семена бобов, фасоли, гороха лучше 16, 17, 22―24, 28―29 мая.

Кабачки

Подходящими для посадки днями станут: 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 мая.

Капуста

Благоприятные дни для посадки: 1, 2, 5―7, 12―15, 23, 24, 27, 28 мая.

Картофель

Удачные даты для посадки картофеля: 5, 6, 8, 10―12, 15, 17, 19 мая.

Лук

Удачными днями для посева станут: 1, 2, 5―7, 15, 17―19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

Морковь

Лучше сеять морковь 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

Огурцы

Посадить их надо 1, 2, 5―7, 12―15, 23, 24, 27, 28 мая.

Перец

Время высадки культуры: 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 мая.

Помидоры

Сеять и пересаживать уже подросшую рассаду можно 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 мая.

Редис

Дни посева редиса: 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

Репа

Лучшие посадочные дни для репы: 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

Свекла

Благоприятные для посадки дни: 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

Тыква

Посадить тыкву согласно лунному календарю нужно 15, 17, 22―25, 28, 29 мая.

Чеснок (яровой)

Можно садить в следующих числах: 1, 2, 15, 17―20, 27, 28 мая.

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Когда сажать зелень в мае

Петрушка, салат, укроп, шпинат

Самыми благоприятными днями считаются: 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 мая.

Какие цветы сажать в мае

Виола («анютины глазки»)

Благоприятные дни: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

Георгины

Подходящие дни для посадки: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

Гладиолусы, нарциссы и тюльпаны

Для всех луковичных цветов удачные дни для посадки: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

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