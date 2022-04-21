Церковные праздники в мае 2022: календарь
В мае всех православных верующих ждут несколько важных церковных дат. Самой значимой из них будет Радоница, или день поминовения усопших. Какие еще церковные праздники ждут нас в мае 2022 года? Смотрите в нашем календаре.
Больше по теме: График магнитных бурь на май 2022: как справиться с плохим самочувствием
1 мая ― поминальное воскресенье (Фомино); окончание Пасхальной (Светлой) седмицы.
2 мая ― преподобного Иоанна Ветхопещерника.
3 мая ― Радоница (Проводы): день поминовения усопших.
5 мая ― преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского; апостолов Нафанаила, Луки и Климента.
6 мая ― великомученика Георгия Победоносца.
8 мая ― святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и других; апостола и евангелиста Марка.
9 мая ― священномученика Василия, епископа Амасийского.
10 мая ― апостола и священномученика Симеона, родственника Господня; преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского, епископа Владимиро-Волынского.
14 мая ― священномученика Макария, митрополита Киевского.
15 мая ― неделя о расслабленном; святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского.
16 мая ― преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского; Киево-Печерской иконы Божией Матери.
17 мая ― мученицы Пелагии.
18 мая ― преполовение Пятидесятницы.
20 мая ― упоминание появления на небе Креста Господня в Иерусалиме; мученика Акакия, сотника; преподобных Иоанна Зедазнийского и учеников его.
21 мая ― апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая ― неделя о самарянке; перенесение мощей Николая Чудотворца.
23 мая ― апостола Симона Зилота; Киево-Братской иконы Божией Матери.
24 мая ― равноапостольных Кирилла и Мефодия.
26 мая ― мученицы Гликерии.
28 мая ― преподобного Пахомия Великого.
29 мая ― преподобного Феодора Освященного.
31 мая ― святых отцов семерых Вселенских соборов.
Больше по теме: Как во время войны выжить с минимальным набором продуктов