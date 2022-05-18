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Місячний календар садівника-городника на травень 2022

18.05.2022

Місячний календар садівника-городника на травень 2022 року допоможе правильно спланувати роботу з ґрунтом і рослинами. Кожному садівникові та городнику доведеться зробити чимало маніпуляцій для отримання щедрого врожаю цього року. Коли найкраще розпочати? Які дні є сприятливими? Дізнайтесь у нашому місячному календарі садівника-городника на травень 2022 року.

календарь садовода огородника на май 2022

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Які овочі садити у травні

  • Боби

Посадити насіння бобів, квасолі, гороху краще 16, 17, 22―24, 28, 29 травня.

  • Кабачки

Сприятливими для садіння днями стануть: 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 травня.

  • Капуста

Сприятливі дні: 1, 2, 5―7, 12―15, 23, 24, 27, 28 травня.

  • Картопля

Вдалі дати для садіння картоплі і: 5, 6, 8, 10―12, 15, 17, 19 травня.

  • Цибуля

Вдалими днями для посіву стануть: 1, 2, 5―7, 15, 17―19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

  • Морква

Краще сіяти моркву 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

  • Огірки

Посадити їх треба 1, 2, 5―7, 12―15, 23, 24, 27, 28 травня.

  • Перець

Час висадки культури: 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 травня.

  • Помідори

Сіяти і пересаджувати розсаду, що вже підросла, можна 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 травня.

  • Редис

Дні посіву редиски: 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

  • Ріпа

Найкращі посадкові дні для ріпи: 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

  • Буряк

Сприятливі для посіву дні: 1, 2, 5―7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

  • Гарбуз

Садити гарбузи згідно з місячним календарем краще 15, 17, 22―25, 28, 29 травня.

  • Часник (ярий)

Можна садити в такі дні: 1, 2, 15, 17―20, 27, 28 травня.

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Коли садити зелень у травні

  • Петрушка, салат, кріп, шпинат

Найсприятливішими днями будуть: 1, 2, 5―7, 15, 23, 24, 27, 28 травня.

Які квіти садити у травні

  • Віола («братки»)

Сприятливі дні: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

  • Жоржини

Підходять для висаджування: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

  • Гладіолуси, нарциси і тюльпани

Для всіх цибулинних квітів найкращі дні для висаджування: 1, 2, 5―7, 12―15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

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