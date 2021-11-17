Уже в ноябре Dialog Hub Фонда Елены Пинчук презентует новый образовательный проект о сексуальном воспитании «Цнотливчики. Just say it» на своем YouTube-канале. Это первый подобный проект в Украине, когда подростки говорят на языке подростков на табуированные темы. Среди его участников есть подростки-девственики, ВИЧ-положительные, порноактеры, представители ЛГБТ-комьюнити, трансгендерные люди и люди с инвалидностью. Все они делятся своим опытом, откровенно говорят о сексе, мастурбации, порно, онлайн-сексе, любви, оргазме и других темах, которыми интересуются подростки.

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Цель проекта ― мотивировать молодежь учиться вести диалог со своими партнерами, родителями и специалистами, говорить о своих желаниях и границах, не бояться задавать вопросы и учиться быть ответственными за свое здоровье через защищенный секс.

Проект реализован благодаря благотворительной коллаборации Фонда Елены Пинчук и украинского бренда одежды Keepstyle. Весной 2021 года была представлена ​​капсульная коллекция худи и футболок Just say it. Все вырученные от ее продажи средства пошли на изготовление этого образовательного видеопроекта.

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Именно сексуальное образование может помочь подросткам иметь безопасный опыт первого секса, знать все о защищенных отношениях, чтобы уберечься от заболеваний, передающихся половым путем, в том числе и ВИЧ, получить правильные навыки коммуникации с партнером. Сексуальное образование — это не рассказ о том, как заниматься сексом, а формирование этики и культуры сексуальной жизни в будущем, что дает возможность защитить от сексуального насилия и психологических травм. Это об уважении своих границ и доступном информировании детей о том, как устроено их тело.

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Dialog Hub ― пространство свободных разговоров. Это информационно-образовательный центр для молодежи, который открылся в столице в 2019 году при содействии Киевской городской государственной администрации. В пространстве проводятся лекции и тренинги для детей, подростков и молодежи по сексуальному образованию и безопасности в интернете, а также просветительская работа с родителями. Dialog Hub представлен и в онлайн-формате на YouTube: это первый в Украине канал с просветительскими лекциями по сексуальному образованию и психологической поддержке молодежи.

Фонд Елены Пинчук

Фонд учредила Елена Пинчук в сентябре 2003 года. В декабре 2017 года было объявлено, что кроме борьбы со СПИДом организация вместе с Фондом Кока-Колы также будет заниматься поддержкой женщин и девушек, но противодействие эпидемии ВИЧ/СПИДа останется одной из приоритетных тем в работе фонда. Основными направлениями его деятельности сегодня являются: борьба со СПИДом и здоровый образ жизни; менторские и образовательные проекты, направленные на молодых девушек и женщин; привлечение в Украину лучшего международного опыта в гуманитарной сфере.

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