2 декабря состоится Церемония объявления победителей конкурса «Партнерство ради устойчивого развития ― 2021». Международная кампания основана Сетью Глобального договора ООН в Украине в 2018 году и направлена ​​на продвижение Целей устойчивого развития и содействие партнерству между бизнесом, бизнес-ассоциациями, правительствами, гражданским обществом и академическими учреждениями.

Место проведения: Освитория Хаб (г. Киев, ул. Московская, 2)

Время: 2 декабря, 15:00

Регистрация: https://bit.ly/3nJMZLU

Для всех желающих будет предусмотрена онлайн-трансляция мероприятия.

Откроет церемонию Генеральный директор Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук.

Объявлению результатов будут предшествовать панельные дискуссии

Во время первой дискуссии члены жюри Рид Стедман и Антонио Гатле раскроют тему ESG-критериев для понимания долгосрочной ценности бизнесов.

В рамках второй дискуссии эксперты, являющиеся лидерами бизнеса и государства, обсудят роль партнерств в росте экономики.

После завершения обеих дискуссий мы перейдем к оглашению победителей и финалистов конкурса. Победители будут объявлены в категориях: Общество, Планета, Мир, Экономическое развитие.

Имена победителей назовут наши звездные гости:

Елена Фроляк , телеведущая, амбасадор экологического направления деятельности ГД ООН в Украине ― категория «Планета»;

Кристина Соловий , певица ― категория «Общество»;

Сергей Танчинец , лидер группы «Без Обмежень» ― категория «Мир»;

звездный гость, который будет вручать награды в категории «Экономическое развитие», в данный момент уточняется.

На конкурс 2021 года было подано около 100 заявок из стран Восточной Европы. Всего за четыре года проведения конкурса участие в нем, кроме Украины, приняли компании из Беларуси, Македонии, Польши, Грузии, Турции и Хорватии.

Жюри, оценивающее проекты, также международное:

Антонио Гатле , исполнительный директор ГД ООН в Швейцарии и Лихтенштейне;

Рид Стедман , директор и руководитель отдела ESG S&P Dow Jones Indices;

Ванесса Ганс , специалист частного сектора Базельского института;

Апурв Гупта , руководитель программы CEO Study в Accenture;

Кристина Санчес , исполнительный директор ГД ООН в Испании;

Альберт Фахури , президент совета CIAAD.

К участию в конкурсе были допущены частные компании, некоммерческие организации и представители местных властей, которые реализовали или продолжают работу над социальным проектом в партнерстве с представителями другой группы стейкхолдеров.

Награда «Партнерство ради устойчивого развития» призвана дать моральный толчок руководству и работникам бизнес-компаний, а также правительству соблюдать в своей деятельности Цели устойчивого развития и проводить социальные кампании, которые могут совершенствовать мир уже сегодня.

Представленные к участию проекты будут опубликованы в специальном издании, полностью посвященному кейсам этого года.

Организатором мероприятия «Partnership for Sustainability Award» является Сеть Глобального договора ООН в Украине. Информационный партнер ― медиагруппа StarLightMedia, являющаяся лидером телепросмотра и участником Глобального договора ООН в Украине.

Аккредитация СМИ на мероприятие по адресу: communications@globalcompact.org.ua, директор по коммуникациям ГД ООН в Украине Мария Дидык.

О Глобальном договоре ООН в Украине

Сеть Глобального договора ООН в Украине является официальным представителем глобальной сети UN Global Compact (Глобального договора Организации Объединенных Наций). Это крупнейшая в мире ассоциация корпоративно ответственного бизнеса, призывающая компании выстраивать свою деятельность и стратегию с учетом Целей устойчивого развития и на основе Десяти универсальных принципов в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией.

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