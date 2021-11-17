«Партнерство ради устойчивого развития ― 2021»
2 декабря состоится Церемония объявления победителей конкурса «Партнерство ради устойчивого развития ― 2021». Международная кампания основана Сетью Глобального договора ООН в Украине в 2018 году и направлена на продвижение Целей устойчивого развития и содействие партнерству между бизнесом, бизнес-ассоциациями, правительствами, гражданским обществом и академическими учреждениями.
Место проведения: Освитория Хаб (г. Киев, ул. Московская, 2)
Время: 2 декабря, 15:00
Регистрация: https://bit.ly/3nJMZLU
Для всех желающих будет предусмотрена онлайн-трансляция мероприятия.
Откроет церемонию Генеральный директор Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук.
Объявлению результатов будут предшествовать панельные дискуссии
- Во время первой дискуссии члены жюри Рид Стедман и Антонио Гатле раскроют тему ESG-критериев для понимания долгосрочной ценности бизнесов.
- В рамках второй дискуссии эксперты, являющиеся лидерами бизнеса и государства, обсудят роль партнерств в росте экономики.
После завершения обеих дискуссий мы перейдем к оглашению победителей и финалистов конкурса. Победители будут объявлены в категориях: Общество, Планета, Мир, Экономическое развитие.
Имена победителей назовут наши звездные гости:
- Елена Фроляк, телеведущая, амбасадор экологического направления деятельности ГД ООН в Украине ― категория «Планета»;
- Кристина Соловий, певица ― категория «Общество»;
- Сергей Танчинец, лидер группы «Без Обмежень» ― категория «Мир»;
- звездный гость, который будет вручать награды в категории «Экономическое развитие», в данный момент уточняется.
На конкурс 2021 года было подано около 100 заявок из стран Восточной Европы. Всего за четыре года проведения конкурса участие в нем, кроме Украины, приняли компании из Беларуси, Македонии, Польши, Грузии, Турции и Хорватии.
Жюри, оценивающее проекты, также международное:
- Антонио Гатле, исполнительный директор ГД ООН в Швейцарии и Лихтенштейне;
- Рид Стедман, директор и руководитель отдела ESG S&P Dow Jones Indices;
- Ванесса Ганс, специалист частного сектора Базельского института;
- Апурв Гупта, руководитель программы CEO Study в Accenture;
- Кристина Санчес, исполнительный директор ГД ООН в Испании;
- Альберт Фахури, президент совета CIAAD.
К участию в конкурсе были допущены частные компании, некоммерческие организации и представители местных властей, которые реализовали или продолжают работу над социальным проектом в партнерстве с представителями другой группы стейкхолдеров.
Награда «Партнерство ради устойчивого развития» призвана дать моральный толчок руководству и работникам бизнес-компаний, а также правительству соблюдать в своей деятельности Цели устойчивого развития и проводить социальные кампании, которые могут совершенствовать мир уже сегодня.
Представленные к участию проекты будут опубликованы в специальном издании, полностью посвященному кейсам этого года.
Организатором мероприятия «Partnership for Sustainability Award» является Сеть Глобального договора ООН в Украине. Информационный партнер ― медиагруппа StarLightMedia, являющаяся лидером телепросмотра и участником Глобального договора ООН в Украине.
Аккредитация СМИ на мероприятие по адресу: communications@globalcompact.org.ua, директор по коммуникациям ГД ООН в Украине Мария Дидык.
О Глобальном договоре ООН в Украине
Сеть Глобального договора ООН в Украине является официальным представителем глобальной сети UN Global Compact (Глобального договора Организации Объединенных Наций). Это крупнейшая в мире ассоциация корпоративно ответственного бизнеса, призывающая компании выстраивать свою деятельность и стратегию с учетом Целей устойчивого развития и на основе Десяти универсальных принципов в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией.
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