2 грудня відбудеться Церемонія оголошення переможців конкурсу «Партнерство заради сталого розвитку ― 2021». Міжнародна кампанія започаткована Мережею Глобального договору ООН в Україні у 2018 році і має на меті просувати Цілі сталого розвитку і сприяти партнерству між бізнесом, бізнес-асоціаціями, урядами, громадянським суспільством та академічними установами.

Місце проведення: Освіторія Хаб (м. Київ, вул. Московська, 2)

Час: 2 грудня, 15:00

Реєстрація: https://bit.ly/3nJMZLU

Для всіх охочих передбачена онлайн-трансляція заходу.

Відкриє церемонію Генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук.

Оголошенню результатів передуватимуть панельні дискусії

Після завершення обох дискусій ми перейдемо до оголошення переможців та фіналістів конкурсу. Переможців буде оголошено в категоріях: Суспільство, Планета, Мир, Економічний розвиток.

Імена переможців назвуть наші зіркові гості:

На конкурс 2021 року було подано приблизно 100 заявок з країн Східної Європи. Загалом, за чотири роки проведення конкурсу участь у ньому, крім України, взяли компанії з Білорусі, Македонії, Польщі, Грузії, Туреччини та Хорватії.

Журі, що оцінює проєкти, також міжнародне:

До участі в конкурсі були допущені приватні компанії, некомерційні організації та представники місцевої влади, що реалізували чи продовжують роботу над соціальним проєктом у партнерстві з представниками іншої групи стейкхолдерів.

Нагорода «Партнерство заради сталого розвитку» покликана дати моральний поштовх керівництву і працівникам бізнес-компаній, а також уряду дотримуватися у своїй діяльності Цілей сталого розвитку та проводити соціальні кампанії, що можуть удосконалювати світ уже сьогодні.

Подані на участь проєкти будуть опубліковані у спеціальному виданні, повністю присвяченому цьогорічним кейсам.

Організатором заходу «Partnership for Sustainability Award» є Мережа Глобального договору ООН в Україні. Інформаційний партнер ― медіагрупа StarLightMedia, що є лідером телеперегляду і учасником Глобального договору ООН в Україні.

Акредитація ЗМІ на захід за адресою: communications@globalcompact.org.ua, директорка з комунікацій ГД ООН в Україні Марія Дідик.

Про Глобальний договір ООН в Україні

Мережа Глобального договору ООН в Україні є офіційним представником глобальної мережі UN Global Compact (Глобального договору Організації Об’єднаних Націй). Це найбільша у світі асоціація корпоративно відповідального бізнесу, що закликає компанії вибудовувати свою діяльність та стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку та на основі Десяти універсальних принципів у галузі прав людини, праці, навколишнього середовища та боротьби з корупцією.

