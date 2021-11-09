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Проект фонда Елены Пинчук «STORIES» номинирован на премию ELLE STYLE AWARDS

09.11.2021

Это первый крупный YouTube-проект фонда, главная цель которого ― научить людей говорить о сложном и актуализировать тему сексуального образования. Ведущая проекта ― директор фонда Ольга Руднева.

Проголосовать можно ЗДЕСЬ.

ольга руднева

Задача каждого выпуска ― проговорить тему безопасного секса, безопасных отношений, внешнее давление на подростков, научить взрослых людей говорить с детьми и в парах о сексе. Звездные герои и инфлюенсеры отвечают на вопросы, рассказывая истории из личной жизни.

 Во время интервью поднимаются темы первого секса, первой покупки презервативов, первого разговора о сексе, личных границ, принятия себя и своего тела.

В проекте уже приняли участие: Маша Ефросинина, Гарик Корогодский, Янина Соколова, Сабина Мусина, Леонид Мартынчик, Таня Брик, Даня Вегас, Ирэна Карпа, alyona alyona, Алена Гудкова, Ася Сэй.

Ссылка на все видео проекта ЗДЕСЬ.

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