Уже в листопаді Dialog Hub Фонду Олени Пінчук презентує новий освітній проєкт про сексуальне виховання «Цнотливчики. Just say it» на своєму YouTube-каналі. Це перший подібний проєкт в Україні, коли підлітки говорять мовою підлітків на табуйовані теми. Серед учасників є цнотливі підлітки, ВІЛ-позитивні, порноактори, представники ЛГБТ-ком’юніті, трансгендерні люди та люди з інвалідністю. Усі вони діляться своїм досвідом, відверто говорять про секс, мастурбацію, порно, онлайн-секс, кохання, оргазм та інші теми, якими цікавляться підлітки.

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Мета проєкту ― мотивувати молодь учитися вести діалог зі своїми партнерами, батьками та фахівцями, говорити про свої бажання та кордони, не боятися ставити запитання і вчитися бути відповідальними за своє здоров’я через захищений секс.

Проєкт реалізовано завдяки благодійній колаборації Фонду Олени Пінчук та українського бренду одягу Keepstyle. Навесні 2021 року була представлена капсульна колекція худі і футболок «Just say it». Усі виручені з її продажу кошти пішли на виготовлення цього освітнього відеопроєкту.

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Саме сексуальна освіта може допомогти підліткам мати безпечний досвід першого сексу, знати все про захищені стосунки, щоб уберегтися від захворювань, які передаються статевим шляхом, зокрема і ВІЛ, здобути правильні навички комунікації з партнером. Сексуальна освіта — це не розповіді про те, як займатися сексом, а формування етики і культури сексуального життя у майбутньому, що дає можливість захистити від сексуального насильства і психологічних травм. Це про повагу до своїх кордонів і доступне інформування дітей про те, як влаштоване їхнє тіло.

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Dialog Hub ― простір вільних розмов. Це інформаційно-освітній центр для молоді, який відкрився у столиці 2019 року за сприяння Київської міської державної адміністрації. У просторі проводяться лекції і тренінги для дітей, підлітків і молоді щодо сексуальної освіти та безпеки в інтернеті, а також просвітницька робота з батьками. Dialog Hub представлений і в онлайн-форматі на YouTube: це перший в Україні канал з просвітницькими лекціями щодо сексуальної освіти і психологічної підтримки молоді.

Фонд Олени Пінчук

Фонд заснувала Олена Пінчук у вересні 2003 року. У грудні 2017 року було оголошено, що окрім боротьби зі СНІДом організація разом з Фундацією Кока-Коли також займатиметься підтримкою жінок і дівчат, але протидія епідемії ВІЛ/СНІДу залишиться однією з пріоритетних тем у роботі фонду. Основними напрямами його діяльності сьогодні є: боротьба зі СНІДом і здоровий спосіб життя; менторські та освітні проєкти, спрямовані на молодих дівчат і жінок; залучення в Україну найкращого міжнародного досвіду в гуманітарній сфері.

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