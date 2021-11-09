Проєкт фонду Олени Пінчук «STORIES» номінований на премію ELLE STYLE AWARDS

Це перший великий YouTube-проєкт фонду, головна мета якого — навчити людей говорити про складне й актуалізувати тему сексуальної освіти. Ведуча проєкту — директорка фонду Ольга Руднєва.

Завдання кожного випуску — проговорити тему безпечного сексу, безпечних стосунків, зовнішній тиск на підлітків, навчити дорослих людей говорити з дітьми і в парах про секс. Зіркові герої та інфлюенсери відповідають на запитання, розповідаючи історії з особистого життя.

Під час інтерв’ю піднімаються теми першого сексу, першої купівлі презервативів, першої розмови про секс, особистих меж і прийняття себе і свого тіла.

У проєкті вже взяли участь: Маша Єфросиніна, Гарік Корогодський, Яніна Соколова, Сабіна Мусіна, Леонід Мартинчик, Таня Брик, Даня Вегас, Ірена Карпа, alyona alyona, Альона Гудкова, Ася Сей.

Посилання на всі відео проєкту ТУТ.