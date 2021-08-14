Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Гороскоп на 15 августа 2021 года

14.08.2021

Гороскоп на 15 августа 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит быть более сдержанным, а  кто может кардинально изменить свою жизнь? Читайте гороскоп на 15 августа от экстрасенсов СТБ.

гороскоп 2021

Овен 

Прекрасный день для общения с противоположным полом. Вы будете просто излучать магнетизм и сексуальность, так что вашему собеседнику будет очень сложно устоять. 

Телец 

Вы часто сомневаетесь. Но сегодня эта привычка сыграет вам на руку, так как есть вероятность заключить убыточную сделку. Прислушайтесь к своей интуиции. Она подскажет, как правильно поступить. 

Близнецы 

Замечательный день, который позволит решить важные семейные проблемы, разобраться с финансовыми трудностями и получить новый интересный профессиональный опыт. Главное ― помнить об отдыхе.  

Рак

Неоднозначный день. До обеда стоит завершить все важные переговоры и закрыть финансовые вопросы. А вот вторую  половину дня лучше посвятить общению с семьей. 

Лев

Хороший день для принятия ответственных решений и активных действий в сфере профессиональной деятельности. Возможно, произойдут большие и приятные перемены. Также ждите сюрприз от любимого человека. 

Дева 

Девам стоит занять выжидательную позицию. Не нужно принимать поспешных решений. Завтра вы можете пожалеть о содеянном. Лучше отвлекитесь уборкой в доме. 

Больше по теме: Лунный календарь на август 2021: удачные дни для любых начинаний

Весы 

Вы слишком полагаетесь на других. Однако есть вопросы, в которых вы уже давно должны разбираться самостоятельно. Звезды советуют повзрослеть, иначе так и будете всю жизнь жить под чьим-то крылом. И не факт, что хорошо. 

Скорпион 

Вам стоит быть помягче. Излишнюю категоричность ваши близкие могут воспринимать как тиранию. Так что вполне вероятны большие скандалы. Чтобы жить в мире, постарайтесь прислушаться к мнению окружающих. 

Стрелец 

Прекрасный день, который принесет благую весть как в профессиональной сфере, так и на личном фронте. Вполне возможно, что вы получите предложение руки и сердца или узнаете о грядущем пополнении в семье. 

Козерог 

Сложный день. Вам придется потратить время и силы на решение отложенных проблем в отношениях с окружающими, пересмотреть намеченные планы. А неожиданные финансовые траты и вовсе выбьют почву у вас из-под ног. 

Водолей 

Звезды советуют Водолеям наконец-то расслабиться и ничегошеньки не делать. Вы заслужили отдых. Отоспитесь и прогуляйтесь на свежем воздухе. 

Рыбы 

Хороший день для принятия важных решений. Как положительных, так и отрицательных. Не бойтесь перемен, даже если сейчас вам кажется, что настал конец света. 

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить