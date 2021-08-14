Гороскоп на 15 августа 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит быть более сдержанным, а кто может кардинально изменить свою жизнь? Читайте гороскоп на 15 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день для общения с противоположным полом. Вы будете просто излучать магнетизм и сексуальность, так что вашему собеседнику будет очень сложно устоять.

Телец

Вы часто сомневаетесь. Но сегодня эта привычка сыграет вам на руку, так как есть вероятность заключить убыточную сделку. Прислушайтесь к своей интуиции. Она подскажет, как правильно поступить.

Близнецы

Замечательный день, который позволит решить важные семейные проблемы, разобраться с финансовыми трудностями и получить новый интересный профессиональный опыт. Главное ― помнить об отдыхе.

Рак

Неоднозначный день. До обеда стоит завершить все важные переговоры и закрыть финансовые вопросы. А вот вторую половину дня лучше посвятить общению с семьей.

Лев

Хороший день для принятия ответственных решений и активных действий в сфере профессиональной деятельности. Возможно, произойдут большие и приятные перемены. Также ждите сюрприз от любимого человека.

Дева

Девам стоит занять выжидательную позицию. Не нужно принимать поспешных решений. Завтра вы можете пожалеть о содеянном. Лучше отвлекитесь уборкой в доме.

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Весы

Вы слишком полагаетесь на других. Однако есть вопросы, в которых вы уже давно должны разбираться самостоятельно. Звезды советуют повзрослеть, иначе так и будете всю жизнь жить под чьим-то крылом. И не факт, что хорошо.

Скорпион

Вам стоит быть помягче. Излишнюю категоричность ваши близкие могут воспринимать как тиранию. Так что вполне вероятны большие скандалы. Чтобы жить в мире, постарайтесь прислушаться к мнению окружающих.

Стрелец

Прекрасный день, который принесет благую весть как в профессиональной сфере, так и на личном фронте. Вполне возможно, что вы получите предложение руки и сердца или узнаете о грядущем пополнении в семье.

Козерог

Сложный день. Вам придется потратить время и силы на решение отложенных проблем в отношениях с окружающими, пересмотреть намеченные планы. А неожиданные финансовые траты и вовсе выбьют почву у вас из-под ног.

Водолей

Звезды советуют Водолеям наконец-то расслабиться и ничегошеньки не делать. Вы заслужили отдых. Отоспитесь и прогуляйтесь на свежем воздухе.

Рыбы

Хороший день для принятия важных решений. Как положительных, так и отрицательных. Не бойтесь перемен, даже если сейчас вам кажется, что настал конец света.

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