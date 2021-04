Литва назвала своего представителя на международном песенном конкурсе Евровидение-2021 — это группа The Roop. Песня, с которой участники будут соревноваться за победу в Роттердаме, называется «Discoteque». Детали в материале.

Литва назвала конкурсанта, который будет представлять ее на международном песенном конкурсе в Нидерландах. Это группа The Roop. В 2018 году коллектив уже принимал участие в национальном отборе на Евровидение, но не одержал победу.

О коллективе The Roop

Группа The Roop состоит из трех участников. Ребята описывают свой музыкальный стиль как смесь поп-рока и инди. Коллектив был создан в 2014 году, хотя его участники намного дольше работают в музыкальной индустрии. Дебютный альбом группы «To Whom It May Concern» вышел в 2015 году. С тех пор коллектив играет музыку по всему миру, от Литвы до Бельгии, от Сербии и до Бразилии.

Состоялся официальный релиз конкурсной песни 2021 года «Discoteque».

