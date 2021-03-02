Что приготовил март каждому знаку зодиака? Как правильно начать месяц и благополучно его завершить? Читайте астрологический прогноз от Хаяла Алекперова на март 2021 года.

Овны

Начало месяца порадует Овнов новыми перспективами в карьере. Перед вами откроются нужные двери. Главное – вовремя в них постучать. А потому будьте активнее. В конце марта возможны обострения хронических заболеваний. Поэтому старайтесь больше внимания уделять своему здоровью.

Тельцы

Первый месяц весны сулит Тельцам частые визиты вдохновения. А потому даже за самые скучные и рутинные дела представители знака будут браться с задором и креативом. В середине марта возможны конфликты в профессиональной сфере деятельности. Чтобы их избежать, старайтесь держаться подальше от сплетен и слухов.

Близнецы

Этот месяц для Близнецов – удачное время, чтобы избавиться от балласта вроде вредных привычек или токсичных отношений с людьми, которые вселяют в вас неуверенность в себе. Ваша сила воли и решительность будет на максимуме. Так что самое время действовать.

Раки

Начало весны позволит Ракам осуществить давние мечты. Звезды сулят вам немало удачных шансов и возможностей, чтобы достичь желаемого. Главное при этом – верить в свои силы и не отступать перед трудностями.

Львы

В это время Львы смогут по-новому посмотреть на многие вещи. И это позволит представителям знака найти способ решения давних трудностей, с которыми они долго не могли справиться. Конец месяца – удачное время для путешествий. Звезды сулят вам массу позитивных эмоций.

Девы

В этом месяце Девы могут столкнуться с определенными трудностями и преградами на своем пути. Но не стоит сразу бросать все силы на то, чтобы их преодолеть. Лучшая тактика сейчас – немного подождать и получше разобраться в происходящем. Вполне возможно, что минусы сложившейся ситуации превратятся в плюсы.

Весы

В этот период Весы могут взвалить на себя больше дел и забот, чем способны осилить. Чтобы избежать разочарований и претензий к себе, звезды советуют правильно планировать свой день и вовремя расставлять приоритеты. Конец марта – удачное время, чтобы объявить войну своим комплексам. При правильном подходе вы сможете от них избавиться.

Скорпионы

В этот период Скорпионам стоит быть особенно внимательными в рутинных делах. Именно там представители знака рискуют допустить немало досадных ошибок. Середина месяца – удачное время, чтобы уладить давние ссоры и разногласия с близкими и родными людьми. Прийти к общему знаменателю вам будет легко. Главное – сделать первый шаг в этом направлении.

Стрельцы

Март для Стрельцов – время грандиозных начинаний. И в этом плане звезды советуют представителям знака прислушиваться к своей интуиции. Она подскажет вам, как прийти к желаемым результатам при малых затратах сил и времени.

Козероги

Первый весенний месяц сулит Козерогам продвижения в профессиональной сфере деятельности. Проект, о котором вы давно мечтали, может стать вашим. Единственное условие при этом – чаще проявлять собственную инициативу.

Водолеи

В этом месяце звезды предоставят Водолеям второй шанс решить те проблемы, которые раньше встречались на их пути и с которыми представители знака не справились. Совет звезд: чтобы «дважды не наступать на одни и те же грабли», старайтесь применить былой опыт. В конце месяца возможны проблемы с пищеварением. А потому стоит тщательнее следить за своим рационом.

Рыбы

В этом месяце сложившаяся ситуация потребует от Рыб умения быстро принимать решения, что может поставить мнительных представителей знака в затруднительное положение. Но не стоит переживать и бояться сделать шаг вперед. Помните, что иногда спонтанные решения – самые правильные.

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