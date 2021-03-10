Финансовый гороскоп на март 2021 года подскажет, что приготовили звезды нашим кошелькам. Чего ожидать каждому знаку зодиака? Кому стоит включить режим экономии, а кто может неожиданно получить прибавку к зарплате? Читайте финансовый гороскоп на март 2021 года от дважды победителя мистического проекта «Битва экстрасенсов» и эксперта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

Овны

В этом месяце звезды сулят Овнам возможность дополнительного заработка. Чтобы не упустить шанс улучшить свое благосостояние, старайтесь быть активнее и не отказывайтесь от новых и непривычных для вас начинаний.

Тельцы

Март порадует Тельцов финансовой прибылью. Скорее всего, свои дивиденды дадут ваши давние старания. В конце месяца возможны непредвиденные растраты, связанные с бытовой сферой. А потому старайтесь разумно распоряжаться деньгами.

Близнецы

В этом месяце у Близнецов возможны перспективные знакомства. На пути представителей знака появятся люди, советы которых помогут вам достичь финансового успеха. Не упустите шанс получить ценные знания.

Раки

В этот период звезды сулят Ракам нежданный доход. У представителей знака появится возможность осуществить свои мечты и приобрести те мелочи, в которых они себе давно отказывали. Главное – не воспринимать это как транжирство. Такие растраты – инвестиция в ваше хорошее настроение.

Львы

В этот период звезды будут подталкивать Львов к экономности. Но несмотря на все финансовые плюсы этой ситуации, стоит помнить, что ваше здоровье – не то, на чем нужно экономить. А потому при плохом самочувствии не откладывайте визит к врачу с мыслями «это ж сколько я потрачу». В противном случае сумма, потраченная на лечение, может заметно увеличиться.

Девы

В этот период Девам стоит воздержаться от спонтанных покупок. Звезды советуют тщательнее планировать свой бюджет и быть более экономными. Так как в конце месяца есть большая вероятность непредвиденных трат, связанных с близкими людьми.

Весы

В этот период звезды настоятельно не советуют Весам ни брать деньги взаймы, ни одалживать их кому-то. Скорее всего, финансовая ситуация не оправдает ваших ожиданий. И вернуть долг вовремя не получится.

Скорпионы

Март для Скорпионов – отличное время для новых начинаний. Есть большая вероятность, что они будут не только удачными, но и прибыльными. Главное – взяться за дело уже с начала месяца.

Стрельцы

Первый месяц весны порадует Стрельцов финансовой прибылью. Скорее всего доход принесут даже те дела, которые вы считали убыточными. Единственное, чего стоит опасаться, так это авантюрных предложений от людей, в которых вы не уверены на все сто.

Козероги

Звезды настоятельно не советуют Козерогам рассказывать о своих успехах окружающим. Есть большая вероятность, что вам захотят «вставить палки в колеса». И чтобы преграды на пути и убытки вас не огорчали, не забывайте пословицу о том, что «счастье любит тишину».

Водолеи

Начало весны для Водолеев – время усиленно поработать. Сейчас у вас все будет складываться, как нельзя лучше. Главное при этом – не откладывать на завтра то, что можете сделать сегодня. Тогда прибыль не заставит себя долго ждать.

Рыбы

В этот период Рыбы могут столкнуться с ситуацией, когда все идет не по плану. Но прежде чем расстраиваться и корить судьбу за то, что обстоятельства против вас, оглянитесь вокруг. Вероятно, вы в упор не замечаете хороших возможностей, чтобы увеличить свой доход.

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