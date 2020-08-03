Сегодня героем 12 выпуска «Хата на тата»-8 стал беззаботный папа Роман Чаговец. Почти 20 лет этот человек бездельничает, развлекается и совершенно не помогает своей жене по хозяйству. Он считает себя самым счастливым человеком в мире, ведь правит огромным домом со своей послушной женой Ольгой. И пока жена работает – папа наслаждается жизнью. Но оставшись на неделю без жены, папе было не до веселья. Как Роман справлялся с задачами в «Хата на тата» – читайте в нашем материале.

40-летний Роман за средства семьи не переживает, ведь, кроме тещи, которая работает в Италии, семейный бюджет ежемесячно пополняет жена Ольга. Женщина работает в госслужбе, и 80% семейного бюджета – это то, что получает молодая жена. А вот Рома до сих пор сидит под родительским крылом. Автобус, на котором он ездит, также собственность отца. Сам же он считает, что не создан для работы руками. Интересно, что Рома работает не более двух дней в неделю. Мужчина уверен, что содержать семью совсем скоро будут его дети – дочь Даша и сын Ваня.

С самого начала судьбоносной недели Роман собирался на важнейшее событие – встречу выпускников. Упрямый отец сразу же решил, что должен произвести хорошее впечатление на своих бывших одноклассников. Для этого мужчина попросил средства у папы и с самого утра заставлял жену подбирать для него блестящий образ. Однако уже через несколько часов все планы отца пошли насмарку. Ольгу на солидном авто увезли на отдых в солнечную Одессу!

Роман растерялся и, забыв о голодных детях, пулей побежал праздновать встречу выпускников. Там беззаботный Рома щеголял победами своих детей, а также подарил всему классу огромный торт! В тот момент голодные и расстроенные дети заказывали пиццу в местном кафе. А уже через несколько часов отец не на шутку разволновался: на встрече его одноклассницы вручили горе-отцу конверт с заданиями на неделю.

Начать отец решил с задания, которое, по его мнению, он будет делать дольше всего, – прочитать книгу. Папа признается, что за всю свою сознательную жизнь он прочитал только одну книгу. Поэтому, не колеблясь, Рома отправился в библиотеку, а затем обратился к книжному царству дочери Даши.

Ряд других задач жестоко шокировал молодого отца: ему нужно было еще выступить на концерте с дочерью, лишить сына зависимости от телефона и самое главное – найти стабильную работу! Но смогут ли Романа принять на работу местные, зная, настолько он ленивый? Как будет вести себя растроганный отец, когда прямо во время выступления забудет слова, написанные для дочки? И на какой отчаянный шаг пойдет Роман, чтобы отучить сына от телефона?

Смотрите видео, как менялся папа-ленивец Роман Чаговец в 12 выпуске «Хата на тата» – 8, уже сейчас!

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