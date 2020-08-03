Сьогодні героєм 12 випуску «Хата на тата»-8 став безтурботний тато Роман Чаговець. Майже 20 років цей чоловік байдикує, розважається та абсолютно не допомагає своїй дружині по господарству. Він вважає себе найщасливішою людиною у світі, адже править величезним будинком зі своєю слухняною дружиною Ольгою. І поки дружина працює – насолоджується життям. Але залишившись на тиждень без дружини, татові було не до веселощів. Як Роман справлявся із завданнями у «Хата на тата» — читайте у нашому матеріалі.

40-річний Роман за кошти сім’ї не хвилюється, адже, окрім тещі, яка працює в Італії, сімейний бюджет щомісяця поповнює дружина Ольга. Жінка працює на держслужбі, і 80% сімейного бюджету – це те, що отримує молода дружина. А от Рома досі сидить під батьківським крилом. Автобус, на якому він їздить, – також власність батька. Сам же він вважає, що не створений для роботи руками. Цікаво, що Рома працює не більше двох днів на тиждень. Чоловік впевнений, що утримувати сім’ю зовсім скоро будуть його діти – донька Даша та син Ваня.

З самого початку доленосного тижня Роман збирався на найважливішу подію року – зустріч випускників. Впертий татко одразу ж вирішив, що повинен справити гарне враження на своїх колишніх однокласників. Для цього чоловік попросив кошти у тата і з самого ранку змушував дружину підбирати для нього блискучий образ. Однак через кілька годин всі плани татка пішли нанівець. Ольгу на солідному авто відвезли на відпочинок у сонячну Одесу!

Роман розгубився і, забувши про голодних дітей, кулею побіг святкувати зустріч випускників. Там безтурботний Рома хизувався перемогами своїх дітей, а також подарував усьому класу величезний торт! В той момент голодні та засмучені діти замовляли піцу в місцевому кафе. А вже через кілька годин татко не на жарт розхвилювався: на зустрічі його однокласниці вручили горе-батьку конверт із завданнями на тиждень.

Розпочати батько вирішив із завдання, яке, на ого думку, він робитиме найдовше, – прочитати книжку. Татко зізнається, що за все своє свідоме життя він прочитав тільки одну книгу. Тому, не вагаючись, Ромчик відправився у бібліотеку, а потім звернувся до книжкового царства дочки Даші.

Низка інших завдань жорстоко шокувала молодого батька: йому потрібно було ще виступити на концерті з дочкою, позбавити сина залежності від телефону та найголовніше – знайти стабільну роботу! Та чи зможуть Романа прийняти на роботу місцеві, знаючи, настільки він лінивий? Як буде поводись розчулений тато, коли прямісінько під час виступу забуде слова, написані для доці? Та на який відчайдушний крок піде Роман, аби відучити сина від телефону?

Дивіться відео, як змінювався тато-лінивець Роман Чаговець у 12 випуску «Хата на тата»-8, вже зараз!

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