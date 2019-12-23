«Хата на тата»-8 випуск 14: яким чином татко-понторіз буде вирішувати сімейні проблеми?
23.12.2019
Героєм 14 випуску 8 сезону «Хата на тата» стане батько-понторіз Федько. За безліч років головування в сім’ї тата змусять зайнятися реальними проблемами. Але чи зможе Федько витерпіти нерви та обов’язки, які звалилися на його плечі? Вже сьогодні у 14 випуску проєкту «Хата на тата» ми побачимо, чи зможе батько знайти підхід до своїх дітей всього за тиждень.
У 14 випуску ви дізнаєтесь:
- Чому мама працює у салоні без жодного вихідного дня?
- Що робити, якщо в сім’ї два авторитети?
- Чи зможе татко як слід приділити дітям увагу?
- Як саме Федько виборюватиме владу в родині?
- Як тато буде справлятися сам із двома дітьми?
Відповіді на всі ці запитання дізнайтеся вже сьогодні, 23 грудня, у 14 випуску проєкту «Хата на тата»-8 о 19:00 на телеканалі СТБ.
Video: «Хата на тата»-8 випуск 14: яким чином татко-понторіз буде вирішувати сімейні проблеми?Героєм 14 випуску 8 сезону Хата на тата стане батько-понторіз Федько. За безліч років головування в сім'ї тата змусять зайнятися реальними проблемами. Але чи зможе Федько витерпіти нерви та обов'язки, які звалилися на його плечі? Вже сьогодні у 14 випуску проєкту Хата на тата ми побачимо, чи зможе батько знайти підхід до своїх дітей всього за тиждень.
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