Героєм 14 випуску 8 сезону «Хата на тата» стане батько-понторіз Федько. За безліч років головування в сім’ї тата змусять зайнятися реальними проблемами. Але чи зможе Федько витерпіти нерви та обов’язки, які звалилися на його плечі? Вже сьогодні у 14 випуску проєкту «Хата на тата» ми побачимо, чи зможе батько знайти підхід до своїх дітей всього за тиждень.

У 14 випуску ви дізнаєтесь:

Чому мама працює у салоні без жодного вихідного дня?

Що робити, якщо в сім’ї два авторитети?

Чи зможе татко як слід приділити дітям увагу?

Як саме Федько виборюватиме владу в родині?

Як тато буде справлятися сам із двома дітьми?

Відповіді на всі ці запитання дізнайтеся вже сьогодні, 23 грудня, у 14 випуску проєкту «Хата на тата»-8 о 19:00 на телеканалі СТБ.

Video: «Хата на тата»-8 випуск 14: яким чином татко-понторіз буде вирішувати сімейні проблеми? Героєм 14 випуску 8 сезону Хата на тата стане батько-понторіз Федько. За безліч років головування в сім'ї тата змусять зайнятися реальними проблемами. Але чи зможе Федько витерпіти нерви та обов'язки, які звалилися на його плечі? Вже сьогодні у 14 випуску проєкту Хата на тата ми побачимо, чи зможе батько знайти підхід до своїх дітей всього за тиждень.