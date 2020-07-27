«Хата на тата»-8 выпуск 14: удалось ли папе-понторезу не осрамиться перед собственными детьми?

Героем 14 выпуска 8 сезона «Хата на тата» стал отец-понторез Федя. Настоящий авторитет в столице, он совершенно не хочет проявлять мужскую заботу в собственном доме. Однако в новом выпуске проекта папу постигли настоящие хардкор-задачи! Кроме этого, за неделю без мамы семья пережила вызовы пожарных и скорой помощи! Уже сегодня в 14 выпуска проекта «Хата на тата» мы увидим, сможет ли отец наконец навести порядок в своем доме.

Федя много лет живет со своей семьей в Киеве. Веселый и беззаботный отец считает себя настоящим авторитетом в столице: думает, что решает в Киеве дела не последней важности. Однако каждый раз, когда мужчина голоден, Федя звонит не друзьям, а жене, чтобы та бежала с работы и первым делом кормила мужчину.

В то же время жена взяла на себя тяжелую работу по дому. Кроме того, что женщина без выходных работает парикмахером, она занимается воспитанием двоих детей – дочери Валерии и сына Бориса. Известно, что Валерия хочет стать актрисой, а маленький сын, копируя папино поведение, хочет быть крутым авторитетом. Оставшись без мамы, ребята начнут ожесточенную борьбу за власть в семье. Зато мама релаксировала в первой столице Украины – Харькове. Ее здесь ждал президентский номер вместе с… кумовьями! Женщина отдыхала от ежедневных забот в кругу лучших подружек, а папа тем временем читал задачи на неделю.

Для папы жена подготовила две очень важные задачи:

Научить Борю кататься на роликах

Овладеть этикой бала

Однако сможет ли папа переступить через себя и пойти осваивать этику бала? Смотрите видео, как менялся папа-понторез в 14 выпуске «Хата на тата»-8, уже сейчас!