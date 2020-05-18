«Супермама» 25 и 26 выпуски: В каких условиях воспитываются дети богатых и знаменитых мам?

Сегодня, 18 мая, в эфир телеканала СТБ вышли 25 и 26 выпуски психологического реалити «Супермама». Четверка киевских мам начинает борьбу за звание лучшей. И сегодня конкурентки отправились в гости к первым двум участницам — гламурной маме Алене и маме высоких стандартов Даше. Кого участницы уличат во лжи? А также как отнесутся к эксклюзивным услугам, которые оказывает Алена Лоран? И, главное, какие советы участницы услышат от ведущего проекта Дмитрия Карпачева? Детали в материале.

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Сегодня понедельник, а это значит, что новая четверка мам вступает в борьбу за заветное звание. На этой неделе будут соревноваться гламурная мама Алена, высокодуховная мама Наталья, мама высоких стандартов Даша и королева тайм-менеджмента София. Женщины перемоют косточки друг другу по полной.

И сегодня участницы отправились оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию сразу двоих мам — гламурной тусовщицы Алены и мамы-бизнесвумен Даши.

Первой конкуренток встретила мама высоких стандартов Даша. Она открыла центр для детей, поскольку у ее сына были проблемы с речью. Однако участницы засомневались в ее педагогических способностях. А высокодуховная мама Наталья даже устроила для Даши небольшой тест, который, к слову, она не прошла. Также участниц заинтересовало, откуда у Даши деньги для того, чтобы открыть такой бизнес. Ответ на этот вопрос они так и не узнали, ведь версии самой Даши и ее мужа существенно отличались друг от друга.

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А вот в квартире участниц удивила немыслимая роскошь, в которой живет мама высоких стандартов. Дорогой ремонт, элитный алкоголь, изысканная еда. Однако по мнению самой хозяйки, она не должна стыдиться того, что может себе позволить так жить.

Также участницам показалось, что Даша не совсем правильно воспитывает своих детей, ведь мама высоких стандартов относится к своей дочке очень лояльно, в то время как к старшему сыну она более строга.

А вот в гостях у гламурной мамы Алены Лоран участницы были немного удивлены тем количеством персонала, который помогает ей вести дом. Им показалось, что Алена мало занимается своими детьми, особенно младшим сыном — Львом. Ведь в свои 4 месяца он спит с няней, а сама Алена — со своей старшей дочерью.

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Также участницы были шокированы, когда узнали, чем именно занимается Алена Лоран. Во время ревизии квартиры они обнаружили статуэтку Сатаны и другие предметы оккультизма. Как оказалось, Алена — ведьма во втором поколении и предоставляет услуги по очистке кармы и прочее. Однако участницы не поняли такого способа зарабатывания денег. Даже несмотря на то, что один из клиентов Лоран, как она сама призналась, заплатил ей за сеанс 94 тысячи гривен.

Какие оценки поставят участницы своим конкуренткам, и как прокомментирует методы воспитания мам из высшего общества Дмитрий Карпачев? Узнайте все подробности в 25 и 26 выпусках.

Video: «Супермама» 25 и 26 выпуски: В каких условиях воспитываются дети богатых и знаменитых мам? Супермама 25 и 26 выпуски: В каких условиях воспитываются дети богатых и знаменитых мам? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

Video: «Супермама» 25 и 26 выпуски: В каких условиях воспитываются дети богатых и знаменитых мам? Супермама 25 и 26 выпуски: В каких условиях воспитываются дети богатых и знаменитых мам? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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