Сьогодні, 18 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшли 25 і 26 випуски психологічного реаліті «Супермама». Четвірка київських мам розпочинають боротьбу за звання найкращої. І сьогодні конкурентки вирушили в гості до перших двох учасниць — гламурної мами Альони і мами високих стандартів Даші. Кого учасниці запідозрять у брехні? А також як поставляться до ексклюзивних послуг, які надає Альона Лоран? І, головне, які поради учасниці почують від ведучого проєкту Дмитра Карпачова? Деталі в матеріалі.

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Сьогодні понеділок, а це означає, що нова четвірка мам вступає в боротьбу за заповітне звання. Цього тижня змагатимуться гламурна мама Альона, високодуховна мама Наталя, мама високих стандартів Даша і королева тайм-менеджменту Софія. Жінки перемиють кісточки одна одній по повній.

І сьогодні учасниці вирушили оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію відразу двох мам — гламурної тусовщиці Альони і мами-бізнесвумен Даші.

Першою конкуренток зустрічала мама високих стандартів Даша. Вона відкрила центр для дітей, оскільки її син мав проблеми з мовленням. Однак учасниці засумнівалися в педагогічних здібностях конкурентки. А високодуховна мама Наталя навіть влаштувала для Даші невеликий тест, який, до слова, вона не пройшла. Також учасниць зацікавило, звідки у Даші гроші для того, щоб відкрити такий бізнес. Відповідь на це запитання вони так і не дізналися, адже версії самої Даші та її чоловіка істотно відрізнялися одна від одної.

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А ось у квартирі учасниць здивувала немислима розкіш. Дорогий ремонт, елітний алкоголь, вишукана їжа. Однак на думку самої Даші, вона не повинна соромитися того, що може собі дозволити так жити.

Також учасницям здалося, що Даша не зовсім правильно виховує своїх дітей, адже мама високих стандартів ставиться до доньки лояльно, а зі старшим сином вона сувора.

У гостях у гламурної мами Альони Лоран учасниці були трохи здивовані тією кількістю персоналу, який допомагає їй вести господарство. Їм здалося, що Альона мало займається своїми дітьми, особливо молодшим сином — Левом. Адже в свої 4 місяці він спить із нянею, а сама Олена — зі своєю старшою дочкою.

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Також учасниці були шоковані, коли дізналися, чим саме займається Альона Лоран. Під час ревізії квартири вони виявили статуетку Сатани й інші предмети окультизму. Як виявилося, Олена — відьма в другому поколінні і надає послуги з очищення карми та інше. Однак учасниці не зрозуміли такого способу заробляння грошей. Навіть незважаючи на те, що один із клієнтів Лоран, як вона сама зізналася, заплатив їй за сеанс 94 тисячі гривень.

Які оцінки поставлять учасниці своїм конкуренткам, і як прокоментує методи виховання мам із вищого товариства Дмитро Карпачов? Дізнайтеся всі подробиці в 25 і 26 випусках.

Video: «Супермама» 25 і 26 випуски: У яких умовах виховуються діти багатих і знаменитих мам? Супермама 25 і 26 випуски: В яких умовах виховуються діти багатих і знаменитих мам? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

Video: «Супермама» 25 і 26 випуски: У яких умовах виховуються діти багатих і знаменитих мам? Супермама 25 і 26 випуски: В яких умовах виховуються діти багатих і знаменитих мам? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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