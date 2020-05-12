Сьогодні закінчився шостий тиждень психологічного реаліті «Супермама», протягом якого чотири харків’янки з кардинально різними поглядами на виховання боролися за звання Супермами. У фіналі після бонусних балів ведучого проєкту Дмитра Карпачова перемогу здобула блогерка Тетяна Коряк. Про те, навіщо жінка вирішила піти на реаліті, і які поради вона дала тим підліткам, які страждають від булінгу, читайте в нашому матеріалі.

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Чому вирішили взяти участь у проєкті?

Хотілося порівняти себе з іншими мамами в режимі реального часу і зрозуміти, чи я рухаюся в правильному напрямку. Дуже хотіла зустрітися особисто з Дмитром Карпачовим. Було приємно здійснити моє бажання і почути від нього багато корисних порад.

Чи підтримуєте ви зв’язок з учасницями після проєкту?

Тільки з Марго. Ми й під час проєкту з нею приязно спілкувалися.

Яке враження справили на вас конкурентки?

Від Людочки прозріла. Її коментар про моє пузо змусив те саме пузо довго здригатися від сміху. Мені її шкода. Ілона з перших секунд дала зрозуміти, що я її головна конкурентка і потрібно мене пресувати. Не вийшло. Марго — хороша адекватна мама.

Чи прислухалися ви до поради Дмитра Карпачова стосовно надміру подарованих іграшок для своєї дочки?

Так, Дмитро дав дуже слушну пораду. Раніше ми купували іграшки, коли вона навіть не просила. Тепер — тільки за її бажанням. А таке буває рідко. Ми прибрали з дитячої кімнати більше половини іграшок, і Міся стала довше концентруватися на одній грі.

Під час зйомок ви розповіли свою історію про булінг. Що можете порадити тим підліткам, які теж страждають від знущань однолітків?

Усе йде від батьків. Наскільки вони зможуть виховати в дітях почуття власної гідності і поваги до себе. Батьки повинні донести до дитини, що немає некрасивих людей — є особливі. Не можна піддаватися на провокації опонента. Коли ти впевнений у собі, тебе не зможуть вразити слова. Нас ображає лише те, що ми й самі вважаємо у себе вадою.

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Чи змінилося щось після проєкту?

Ще більше ціную і поважаю свою сім’ю. Зрозуміла свої помилки. Намагатимусь бути для доньки прикладом. Моїм суперницям хочу побажати удачі, здійснення їхніх планів і добра.

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