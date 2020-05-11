Сьогодні, 11 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 21 випуск психологічного реаліті «Супермама». Четвірка учасниць із Харкова почала боротьбу за звання кращої мами. І в перший день конкурентки вирушили оцінювати залізну маму Ілону. Але від початку щось пішло не так: сварки, лайка і навіть ненависть. Чому Ілона хотіла вигнати конкурентку зі свого дому? А також як прокоментує агресивну поведінку однієї з учасниць ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Деталі в матеріалі.

Більше на тему: Залізна мама, розкута блогерка, берегиня домашнього вогнища і мама трьох дочок-погодок: учасниці нових випусків проєкту «Супермама»

Нова четвірка учасниць із Харкова розпочала боротьбу за звання Супермами. Залізна мама Ілона, розкута мама-блогерка Тетяна, берегиня домашнього вогнища Люда і мама трьох дочок-погодок Марго оцінюватимуть материнство, хазяйновитість і самореалізацію одна одної. Але як це зробити правильно, якщо на знайомство одна з учасниць навіть не прийшла?

Та попри це у перший день мами вирушили в гості до Ілони. Вона ‒ майстерка спорту з паверліфтингу та жорстка мама, і якщо її дочка впала, то вона не біжить до малої, не заспокоює і не жаліє. Ілона зізналася, що від тренувань отримує задоволення, і це ніяк не впливає на її жіночність. Однак учасниці не розділили її захоплення. Під час тренування, на яке запросила конкуренток Ілона, вони в різкій формі розкритикували її. Їм здалося, що це не жіночий вид спорту, і таке захоплення в майбутньому негативно позначиться на її жіночому здоров’ї.

Більше на тему: У проекті «Супермама» візьме участь відома блогерка Тетяна Коряк

Вдома у Ілони ситуація не покращилася. Учасниць неприємно вразили бруд, сморід і неохайність у її квартирі. Вони навіть відмовилися пити чай, бо чашки в Ілони ‒ брудні. Крім того, суперниці до пня розкритикували методи виховання залізної мами. Ілона дуже різко відреагувала на критику і навіть мало не вигнала маму-блогерку Тетяну з дому.

Проте між учасницями все ж відбулася відверта бесіда. Це сталося, коли додому повернувся чоловік Ілони, Олександр. Вона розповіла, що він раніше вживав наркотики, але зумів побороти залежність. Та й у самої Ілони також були проблеми з алкоголем. До того ж у своїх попередніх стосунках залізна мама була жертвою домашнього насильства: у неї в двох місцях пробитий череп.

Що про це скаже ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Які поради дасть і, головне, чи прислухається до них сама Ілона? Дізнайтеся всі подробиці в 21 випуску.

Video: «Супермама» 21 випуск: Жертва домашнього насильства ‒ які ще таємниці розповість про себе залізна мама Ілона Супермама 21 випуск: Жертва домашнього насильства - які ще таємниці розповість про себе залізна мама Ілона. Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ