Сьогодні, 11 травня, в ефір телеканалу СТБ вийде 21 випуск психологічного реаліті «Супермама». Цього тижня за жаданий титул змагатимуться матусі з Харкова. Залізна мама, розкута мама-блогерка, берегиня домашнього вогнища і мама трьох принцес-погодок ‒ котра з цих жінок гідна перемоги? Читайте в нашому матеріалі докладніше про кожну учасницю та спробуйте вгадати, чиї методи виховання вразять експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова?

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Залізна мама Ілона

Ілона ‒ майстерка спорту з паверліфтингу. Жінка виховує свою півторарічну доньку в спартанських умовах. Вона не піднімає, не жаліє та не заспокоює дитину, якщо та впала або вередує.

Мама-блогерка Тетяна

Розкута мама-блогерка Тетяна просто завалює свою дочку іграшками та одягом. Жінка не вбачає у цьому проблеми і хоче купити їй усе, що може. І навіть більше.

Берегиня домашнього вогнища Люда

У пріоритеті Люди ‒ щасливий і задоволений чоловік, а також здорова дитина. Жінка вважає, що шлях до серця чоловіка пролягає через шлунок, тому з ранку до ночі готує смачну їжу для коханого.

Мама трьох принцес Марго

Марго виховує трьох доньок-погодок. Вона вважає, що дівчатка повинні бути стрункими, доглянутими і охайними. Саме тому її донечки після шостої вечеряють йогуртом або кефіром.

Протягом тижня учасниці ходитимуть одна до одної в гості й оцінюватимуть материнство, хазяйновитість і самореалізацію конкуренток. Котра з учасниць гідна звання Супермами? І чому мами цього тижня поводитимуться занадто агресивно? Дізнайтеся всі подробиці з понеділка по четвер о 18:15 на телеканалі СТБ.

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