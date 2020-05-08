У понеділок, 11 травня, розпочнеться шостий тиждень шоу «Супермама». Серед чотирьох претенденток за звання кращої мами змагатиметься відома харківська блогерка ‒ Тетяна Коряк. Детальніше читайте в матеріалі.

Тетяна Коряк @korya4Ka ‒ Чемпіонка України з фітнес-бікіні, нутриціологиня, дієтологиня, тренерка-універсалка і руйнівниця стереотипів. Жінка веде популярний блог в Instagram, і це в неї дуже добре виходить, адже на її сторінку підписано понад пів мільйона людей!

Тетяна разом із чоловіком Єнотом і донечкою знімають кумедні танцювальні та гумористичні ролики, а також розповідають про своє життя. Її пости знаходять широкий відгук в аудиторії, а фоловери або захоплюються жінкою, або безбожно хейтять і пишуть гнівні коментарі. Але Корячці все дарма.

Також у своєму блозі Тетяна організовує марафони для схуднення та інші корисні активності.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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