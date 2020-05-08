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У проекті «Супермама» візьме участь відома блогерка Тетяна Коряк

08.05.2020

У понеділок, 11 травня, розпочнеться шостий тиждень шоу  «Супермама». Серед чотирьох претенденток за звання кращої мами змагатиметься відома харківська блогерка ‒ Тетяна Коряк. Детальніше читайте в матеріалі.

супермама

Тетяна Коряк @korya4Ka ‒ Чемпіонка України з фітнес-бікіні, нутриціологиня, дієтологиня, тренерка-універсалка і руйнівниця стереотипів. Жінка веде популярний блог в Instagram, і це в неї дуже добре виходить, адже на її сторінку підписано понад пів мільйона людей!

Тетяна разом із чоловіком Єнотом і донечкою знімають кумедні танцювальні та гумористичні ролики, а також розповідають про своє життя. Її пости знаходять широкий відгук в аудиторії, а фоловери або захоплюються жінкою, або безбожно хейтять і пишуть гнівні коментарі. Але Корячці все дарма.

Також у своєму блозі Тетяна організовує марафони для схуднення та інші корисні активності.

Більше на тему: «Супермама» Мадонна: Після проєкту моє життя розділилося на «до» і «після»

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