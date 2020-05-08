В проекте «Супермама» примет участие известный блогер Татьяна Коряк

В понедельник, 11 мая, начнется шестая неделя шоу «Супермама». Среди четырех претенденток за звание лучшей мамы будет соревноваться известный харьковский блогер ‒ Татьяна Коряк. Подробнее читайте в материале.

Татьяна Коряк @korya4Ka ‒ Чемпионка Украины по фитнес-бикини, нутрициолог, диетолог, тренер-универсал и разрушитель стереотипов. Женщина ведет популярный блог в Instagram, и это у нее очень хорошо получается, ведь на ее страницу подписано более полумиллиона человек!

Татьяна вместе с мужем Енотом и доченькой снимают забавные танцевальные и юмористические ролики, а также рассказывают о своей жизни. Ее посты находят широкий отклик у аудитории, а фолловеры либо восхищаются женщиной, либо безбожно хейтят и пишут гневные комментарии. Но Корячке все нипочем.

Также в своем блоге Татьяна организовывает марафоны для похудения и прочие полезные активности.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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