Сегодня закончилась пятая неделя психологического реалити «Супермама», в течение которой четыре женщины с кардинально разными взглядами на воспитание боролись за звание Супермамы. В финале единогласно и с самыми высокими оценками за всю историю проекта победила эпатажная мама-диджей Мадонна. О том, зачем решила пойти на реалити и почему после съемок почувствовала себя опустошенной, читайте в нашем материале.

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Почему решили поучаствовать в проекте?

Честно говоря, я не знаю. Наверное, пошла на риск. Мои подруги уговаривали. Говорили: «Иди, покажи, расскажи, какая ты на самом деле». И я пошла на такую авантюру. Тогда я не знала, зачем согласилась, но сейчас ‒ знаю.

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Я когда зашла первый раз, то подумала: «Боже, какие все хорошие». Мне сразу показалось, что с Таней и Анжеликой мы будем общаться, потому что мы более по возрасту подходим. Аленка молодая, конечно. Мне бы хотелось чем-то ей помочь, но она не принимает помощи, колючая.

Вы очень много приложили усилий, чтобы наладить дружеские отношения со старшим сыном. Где вы брали силы на это? Что можете посоветовать тем мамам, которые сейчас оказались в подобной ситуации?

Я не все рассказала в проекте. У меня очень тяжелая история с самого детства. Я всегда одна и никогда ни от кого ничего не требую и не жду. Когда мне трудно, я говорю: «Господи, помоги мне, пожалуйста, я без Тебя не справлюсь». И вот так я выживаю. По-другому просто не выдержу. Иногда, бывало, руки опускались. Но я знала, что не могу сдаться, потому что это мой сын. Я всегда в него верила.

А вот тем мамам, которые сейчас переживают переходный период своих детей, хочу посоветовать спуститься до уровня подростка. Завести пару аккаунтов в соцсетях и следить, чем дышат дети, какие посты делают. Ну, я так делала. Старалась понять, кто друг для сына. Один раз даже проследила, куда он ходит. И разговаривать- разговаривать-разговаривать. И еще тысячу раз разговаривать. Это все непросто, но возможно. Я всегда верила в то, что мой сын будет для меня поддержкой. Нужно просто подождать. Я никогда не сомневалась в нем.

Вы очень эмоционально отреагировали на победу. Что почувствовали, когда стали Супермамой?

Для меня это был шок. Я в лотерею даже гривну никогда не выигрывала, а тут победа в таком проекте. Я почувствовала, что моя жизнь разделилась на «до» и «после». Потому что когда никто в тебя не верит, когда любимый мужчина, который был твоим воздухом, говорит, что ты никому не нужна, что дети у тебя плохие, что ты уже немолода, это подрывает веру в себя. Благодаря проекту я посмотрела на себя со стороны, почитала комментарии, услышала мнение других людей. До проекта я не думала, что моя история может быть кому-то интересна. Людям, чужим, которым нет до меня никакого дела. Для меня это шок. Шок, что говорил обо мне Дмитрий Карпачев. Хотя я всех считаю Супермамами, потому что это сложно: выносить, родить, воспитать.

Изменилось ли что-то после проекта?

После проекта много чего изменилось. После съемки у меня дома, когда я душу вывернула, я была очень сильно опустошена. Мне показалось, что я зря снялась в этой передаче. Зачем это нужно? Кому интересна моя история? Ведь людям нужно нести позитив. У меня было двоякое впечатление. Но после финала я поняла, что должна была пройти через все это. Я поняла, что со слабыми мужчинами покончено. Я больше не играю в эти игры. Я посмотрела на себя со стороны. Для меня было большим сюрпризом то, что я победила. Единогласно. Плюс, после выхода выпуска в эфир я получила признание всей страны. Да еще и от женщин. Для меня это очень важно. Поэтому, думаю, что через время мы с вами встретимся. Очень хочу помогать людям, помогать женщинам, которые попали в какие-то сложные ситуации.

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