«Супермама» 19 выпуск: Я готова была отдать жизнь за Олега Кензова, ‒ какими еще откровениями поделилась диджей Мадонна

Сегодня, 6 мая, в эфир телеканала СТБ вышел 19 выпуск психологического реалити «Супермама». Участницы продолжают оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию конкуренток. И сегодня двери своей квартиры открыла эпатажная мама-диджей Мадонна. Конкурентки выяснили, что стало причиной ее расставания с Олегом Кензовым и какой молодой человек сейчас живет вместе с ней. Но по-настоящему Мадонна оголила душу в разговоре с ведущим проекта Дмитрием Карпачевым. Детали в материале.

Борьба за звание Супермамы продолжается. И сегодня конкурентки отправились оценивать материнство, хозяйственность и саморазвитие мамы-диджея Мадонны. Наталья обожает шоу-бизнес, но еще больше она любит своего сына Луку. Эпатажная мама не ругает его за плохие оценки, ведь считает, что должна быть другом.

Больше по теме: «Супермама» 18 выпуск: Побои, скандалы и долги — что заставляет маму-флориста Анжелику жить с мужем-тираном?

Участницы, отправляясь в гости к Мадонне, ожидали увидеть в квартире дискошар, энергетики и другие атрибуты диджейской жизни. Однако их настигло разочарование: Мадонна ‒ обычная женщина с чистой кухней, простыми продуктами и коллекцией травяных чаев. Более того, хозяйка призналась, что она не употребляет алкоголя или других стимулирующих средств.

В разговоре с участницами Наталья рассказала, что после рождения сына практически сразу вышла на работу. Она брала младенца с собой в клубы, а после ‒ нашла няню, с которой ее сын жил с 3 до 10 лет. Однако не все конкурентки одобрили такие методы воспитания. Так, Алена выступила категорически против няни.

Во время личного разговора с участницами Лука признался, что ему не нравился бывший муж Мадонны ‒ Олег Кензов. Мальчик рассказал, что ему было очень обидно, когда его маму обижали и унижали словесно. Сама же Мадонна призналась, что не знает истинной причины их расставания. Разлука с любимым человеком ей далась очень сложно.

«Я люблю каждой клеточкой своего тела. Я готова была жизнь отдать за Олега. Без раздумий», ‒ поделилась Наталья.

Больше по теме: «Супермама» 17 выпуск: Истерики и агрессия ‒ что еще увидят участницы в гостях у воинственной Алены

Но на этом откровения не закончились. Участницы познакомились со старшим сыном Мадонны, о котором она никому не говорила, 23-летним Ильей. Он рассказал, что его мама была вынуждена оставить его жить с няней, поскольку сама зарабатывала деньги. Илья признался, что с пониманием относится к этому, однако в подростковом возрасте изрядно попортил ей нервы: он угонял машину, курил травку, сбегал из дома. Мадонна приложила очень много усилий, чтобы наладить с ним дружеские отношения. Ей пришлось отправить Илью в реабилитационный центр.

Однако еще больше оголить душу Мадонна смогла в личной беседе с экспертом по вопросам детской возрастной психологии Дмитрием Карпачевым. Какие тайны раскрыла эпатажная мама-диджей и что ответил ей ведущий? Узнайте все подробности в 19 выпуске.

Video: «Супермама» 19 выпуск: Я готова была отдать жизнь за Олега Кензова, ‒ какими еще откровениями поделилась диджей Мадонна Супермама 19 выпуск: Я готова была отдать жизнь за Олега Кензова, ‒ какими еще откровениями поделилась диджей Мадонна.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.