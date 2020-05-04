«Супермама» 17 выпуск: Истерики и агрессия ‒ что еще увидят участницы в гостях у воинственной Алены

Сегодня, 4 мая, в эфир телеканала СТБ вышел 17 выпуск нового психологического реалити «Супермама». В первый день участницы отправились в гости к воинственной маме Алене, которая без запретов воспитывает своего 2-летнего сына Артема. Но смогут ли конкурентки нормально пообщаться, и к чему, по мнению участниц, в будущем приведут многочисленные истерики маленького ребенка? И, главное, как на резкую критику от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева отреагирует Алена?

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Сегодня стартует пятая неделя психологического реалити «Супермама», в которой за звание лучшей мамы будут сражаться заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева, эпатажная мама-диджей Мадонна, утонченная мама-флорист Анжелика и мама хулигана Алена.

И первый раунд в борьбе начнет воинственная мама Алена. Женщина воспитывает двухлетнего сына, как настоящего мужчину. Алена не приемлет правила. Именно поэтому своему сыну она практически ничего не запрещает, учит давать сдачи и считает, что в детских спорах должны разбираться сами малыши.

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Алена встретила своих конкуренток на детской площадке, но мамам так и не удалось поиграть с ее сыном: у Артема началась дикая истерика. Он стал кричать и бить свою маму. Ситуация не улучшилась, когда Артем играл в песочнице: он бросал песок в лицо другим детям и участницам, а также ударил по голове флориста Анжелику. Но Алена никакого замечания сыну не сделала. Она считает, что в таких мелких конфликтах дети должны разбираться сами. Участницам же показалось, что Артем ‒ чрезмерно агрессивен.

Дома ситуация улучшилась: Артем поиграл вместе с участницами, рассмотрел подарки и достойно прошел проверку на интеллектуальное развитие, которую провела Анжелика. Во время беседы с конкурентками Алена рассказала, что у ее сына нет четкого режима. Однако участницы не согласились с такой точкой зрения, ведь они считают, что для маленького ребенка это очень важно. Правда, хозяйка дома очень остро реагировала на замечания. К тому же разговор не удалось завершить, потому что у Артема началась очередная истерика, и маме хулигана пришлось потратить много времени, чтобы успокоить сына.

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Также Алена возмутилась, когда участницы высказали мнение о том, что в квартире грязно. Между ними возникла небольшая перепалка, Алена даже ушла на некоторое время.

Вернулась ли Алена к гостям? И какие замечания сделал ей эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев? Узнайте все подробности в 17 выпуске проекта.

Video: «Супермама» 17 выпуск: Истерики и агрессия ‒ что еще увидят участницы в гостях у воинственной Алены Супермама 17 выпуск: Истерики и агрессия ‒ что еще увидят участницы в гостях у воинственной Алены. Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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