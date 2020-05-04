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В шоу «Супермама» примет участие бывшая жена Олега Кензова

04.05.2020

На пятой неделе в психологическом реалити «Супермама» примут участие сразу два известных блогера Украины: неидеальная мама и бывшая жена участника вокального шоу «Х-фактор» Олега Кензова. Все детали в материале.

супермама

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На пятой неделе в психологическом реалити «Супермама» примут участие два популярных блогера ‒ неидеальная мама Алена и диджей Мадонна.

Лопачук Алена 

Алена alenka_happy_cat ведет блог, в котором рассказывает о своем опыте материнства. Она ‒ одинокая мама в декрете, которая воспитывает своего сына без запретов и режима. На ее страницу в Instagram подписано больше 20 тысяч человек. В своем блоге Алена делится секретами воспитания маленького мужчины, который может постоять за себя. Она считает, чтобы стать хорошей мамой, не обязательно мучать своего ребенка занятиями и правилами.

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Диджей Мадонна

Диджей Мадонна _dj__madonna ‒ в миру Ярмоленко Наталья, бывшая жена участника вокального шоу «Х-фактор» Олега Кензова. Она считает себя самым попсовым диджеем Украины. Наталья постоянно на гастролях. А в перерывах между ними занимается воспитанием своего сына. Женщина считает, что мама должна быть другом своим детям и тем человеком, к которому всегда можно обратиться за помощью. В своем блоге диджей Мадонна поднимает различные темы: секс, взаимоотношения с мужчинами, музыка и, конечно же, дети. 

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