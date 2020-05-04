Сегодня, 4 мая, в эфир телеканала СТБ выйдет 17 выпуск психологического реалити «Супермама». Четверка новых участниц будет бороться за заветное звание Супермамы. Заслуженная артистка Украины, эпатажная мама-диджей, утонченная мама-флорист и мама хулигана — кто из этих женщин достоин победы? Читайте в нашем материале подробнее о каждой участнице и попробуйте угадать, чьи методы воспитания поразят эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева?

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Заслуженная артистка Украины Татьяна

Заслуженная артистка Украины и по совместительству консервативная мама Татьяна Пискарева с малых лет готовит своих детей к большой сцене. Она вкладывает много сил и средств в разностороннее развитие своих наследников и считает себя строгим преподавателем.

Мама-диджей Натали

Вечно молодая и эпатажная диджей Натали с самого рождения воспитывает своего сына в перерывах между выступлениями. Она считает, что ребенок должен быть, в первую очередь, другом, с которым нужно весело проводить время, развлекаться и смеяться.

Мама-флорист Анжелика

Утонченная мама-флорист Анжелика пытается воспитать в своих детях чувство прекрасного. Она гордится тем, что ее дети развиты интеллектуально, духовно и видят в своей матери лучшего друга и собеседника.

Мама хулигана Алена

Алена учит своего двухлетнего сына жестким законам улицы. Она считает, что даже если сын вырастет хулиганом, то это будет ее маленький любимый бандит, который уже в 2 года сможет себя защитить.

На протяжении недели участницы будут ходить друг к другу в гости и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и самореализация. Кто из участниц достоин звания Супермамы? И почему эта неделя запомнится зрителям надолго? Узнайте все подробности с понедельника по четверг в 18:15 на телеканале СТБ.

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