Сегодня закончилась четвертая неделя психологического реалити «Супермама», в течение которой четыре женщины с кардинально разными взглядами на воспитание боролись за звание Супермамы. В финале проекта победила мама тройняшек Аня. О том, изменилась ли жизнь после проекта у Ани и ее большой семьи, читайте в нашем материале.

Почему решили поучаствовать в проекте?

Я пошла на проект, потому что искренне хотела вдохновлять мам вокруг. Я хотела показать, что, несмотря на жизненные сложности, можно быть счастливой. Ведь главное ‒ это быть вместе с семьей.

Какое первое впечатление на вас произвели участницы?

Оля мне показалась злой и серьезной. По Марине сразу было видно, что она ‒ язва. Катя у меня ассоциировалась с леди, прям женщина голубых кровей.

Поддерживаете ли вы связь с девочками после проекта?

Да. Мы создали чат в инстаграме. Мы там очень часто переписываемся, шутим, обсуждаем какие-то новости. Вот я ездила к Оле, чтобы посмотреть второй выпуск проекта.

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Прислушались ли вы к совету Дмитрия Карпачева по поводу алкоголя и детей?

Да! Совет был просто великолепен. Он очень помог мне и нашим детям. И я очень благодарна Дмитрию за то, что он расставил правильные приоритеты.

Изменилась ли ваша жизнь после проекта?

Жизнь после проекта стала лучше, чище, мы убрали грибок. Многое переосмыслено, на многое открылись глаза. Так что я с уверенностью могу сказать, что благодаря проекту наша жизнь стала лучше. Мы ждем окончания карантина и после этого наконец-то сможем переехать в квартиру побольше.

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