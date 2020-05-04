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Заслужена артистка України, мама-діджейка, флористка і мама хулігана: учасниці нових випусків проєкту «Супермама»

04.05.2020

Сьогодні, 4 травня, в ефір телеканалу СТБ вийде 17 випуск психологічного реаліті «Супермама». Четвірка нових учасниць боротиметься за заповітне звання Супермами. Заслужена артистка України, епатажна мама-діджейка, витончена мама-флористка і мама хулігана — котра з цих жінок гідна перемоги? Читайте в нашому матеріалі докладніше про кожну учасницю і спробуйте вгадати, чиї методи виховання вразять експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова?

супермама

Більше на тему: «Супермама» Аня: Після проєкту життя стало кращим

Заслужена артистка України Тетяна

Заслужена артистка України і за сумісництвом консервативна мама Тетяна Піскарьова з пелюшок готує своїх дітей до великої сцени. Вона вкладає багато сил і коштів у всебічний розвиток своїх нащадків і вважає себе суворою викладачкою.

супермама

Епатажна мама-діджейка Наталі

Вічно молода й епатажна діджейка Наталі від народження виховує свого сина в перервах між виступами. Вона вважає, що дитина має бути насамперед другом, з яким потрібно весело проводити час, розважатися і сміятися.

супермама

Мама-флористка Анжеліка

Витончена мама-флористка Анжеліка намагається виховати у своїх дітях почуття прекрасного. Вона пишається тим, що її діти розвинені інтелектуально, духовно і бачать у своїй матері найліпшого друга і співрозмовницю.

супермама

Мама хулігана Альона

Альона вчить свого дворічного сина жорстких законів вулиці. Вона вважає, що навіть якщо її син виросте хуліганом, то це буде її маленький любий бандит, який вже у два роки зможе себе захистити.

супермама

Протягом тижня учасниці ходитимуть одна до одної в гості й оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і самореалізація. Котра з учасниць гідна звання Супермами? І чому цей тиждень запам’ятається глядачам надовго? Дізнайтеся всі подробиці з понеділка по четвер о 18:15 на телеканалі СТБ.

 

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