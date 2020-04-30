Ось і завершився четвертий тиждень психологічного реаліті «Супермама», протягом якого чотири жінки з кардинально різними поглядами на виховання боролися за звання Супермами. У фіналі проєкту перемогла мама трійнят Аня. Про те, чи змінилося життя після проєкту в Ані та її великої родини, читайте в нашому матеріалі.

Чому вирішили взяти участь у проєкті?

Я пішла на проєкт, бо щиро хотіла надихати мам навколо. Я хотіла показати, що, незважаючи на життєві труднощі, можна бути щасливою. Адже головне ‒ бути разом із сім’єю.

Яке перше враження на вас справили учасниці?

Оля мені здалася злою і серйозною. По Марині відразу було видно, що вона дуже в’їдлива. Катя у мене асоціювалася з леді, просто тобі жінка блакитної крові.

Чи підтримуєте ви зв’язок із дівчатами після проєкту?

Так. Ми створили чат в інстаграмі. Ми там часто листуємося, жартуємо, обговорюємо якісь новини. А ще я їздила до Олі, щоб подивитися другий випуск проєкту.

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Чи прислухалися ви до поради Дмитра Карпачова стосовно алкоголю і дітей?

Так! Порада була просто чудовою. Він дуже допоміг мені і нашим дітям. І я вдячна Дмитрові за те, що він розставив правильні пріоритети.

Чи змінилося ваше життя після проєкту?

Життя після проєкту стало кращим, чистішим, ми позбулися грибка. Багато переосмислено, на багато речей відкрилися очі. Так що я з упевненістю можу сказати, що завдяки проєкту наше життя стало кращим. Ми чекаємо закінчення карантину і після цього, нарешті, зможемо переїхати в більшу квартиру.

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