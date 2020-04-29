Супермама 15 випуск: Танці на пілоні перед шестирічним сином - які ще тонкощі виховання пропагує мама-фітоняшка Марина

Сьогодні, 29 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 15 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з протилежними поглядами на виховання продовжують оцінювати одна одну за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і самореалізація. І сьогодні конкурентки вирушили в гості до мами-фітоняшки Марини, яка з пелюшок виховує у своєму синові самостійність і з 4-х років залишає його самого вдома. Але що на таку поведінку скаже ведучий проєкту Дмитро Карпачов?

Більше на тему: «Супермама» 14 випуск: Бути геєм ‒ нормально! ‒ якими ще одкровеннями поділилася мама на релаксі Оля

Марина з пелюшок виховує у своєму синові самостійність. Вона ставиться до нього, як до дорослого самостійного чоловіка. Але чи добре таке виховання? У цьому вирішили розібратися учасниці, які прийшли проінспектувати маму-фітоняшку Марину.

Однак вдома її не було. Гостей зустрічав син Артур. Як виявилося, Марина з 4-х років залишає його вдома самого на цілий день, а сама їде у своїх справах. Але ще більше матусі обурилися, коли побачили, як 6-річна дитина сама готує собі їжу і запалює газ. Артур зізнався, що сам може зробити яєчню, макарони і навіть суп. Однак учасниці вважають, що це дуже небезпечно.

Також під час спілкування конкурентки з’ясували, що Артур повертається додому зі школи на таксі, яке йому викликає Марина. Ба більше, хлопчик розповів, що його мама з трьох років залишає самого вдома вночі, а сама їде відпочивати з подругами. На додачу до цього Артур повідомив, що часто сам ходить у магазин. Така безвідповідальна поведінка Марини шокувала учасниць.

Але шок посилився, коли Оля і Катя вирішили провести ревізію квартири. Зіпсована їжа в холодильнику, бруд та оголені дроти, що стирчать у ванній. Конкурентки були обурені подвійними стандартами мами-фітоняшки.

Більше на тему: «Супермама» 13 випуск: Глибока депресія і проблеми в розвитку дітей — у чому ще звинуватять маму-скрипальку Катю

Тим часом Марина вирішила здивувати учасниць невеликим сюрпризом. Вона запросила їх на тренування, де при синові станцювала на пілоні. Конкуренток приголомшила така відвертість у присутності сина. Однак сама Марина вважає, що це цілком нормально і в такий спосіб вона виховує в Артура хороший смак до жінок.

Які ще таємниці розповість Марина своїм конкуренткам і чому експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов буде шокований тим, як із ним розмовляла Марина? Дізнайтеся всі подробиці в 15 випуску проєкту «Супермама».

Video: «Супермама» 15 випуск: Танці на пілоні перед шестирічним сином ‒ які ще тонкощі виховання пропагує мама-фітоняшка Марина Супермама 15 випуск: Танці на пілоні перед шестирічним сином - які ще тонкощі виховання пропагує мама-фітоняшка Марина

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ